Система Orphus

В оба двигателя самолета Air Astana попали птицы

29.08.2022, 10:32 19406
В оба двигателя самолета Air Astana попали птицы
Фото: Air Astana
НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - В оба двигателя самолета авиакомпании Air Astana при заходе на посадку в Нур-Султане попали птицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сообщению экипажа, во время захода на посадку произошло попадание птиц в оба двигателя. 
 

Воздушное судно Airbus A320 в ночь с 28 на 29 августа выполняло рейс КС955 Алматы - Нур-Султан. Посадка прошла в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.. 

 
Сообщается, что послеполетная инспекция подтвердила попадание птиц в двигатели.
 
27 августа также сообщалось о попадании птицы в закрылок самолета Air Astana.
 

новости по теме

Несовершеннолетний угнал авто в Акмолинской области

30.08.2022, 15:50 86
Несовершеннолетний угнал авто в Акмолинской области
Фото: МВД РК
КОКШЕТАУ. 30 АВГУСТА – Несовершеннолетнего угонщика автомобиля задержали полицейские в Щучинске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

17-летний юноша находился за рулем чужого транспортного средства в состоянии опьянения", - сообщает Polisia.kz

 
Ночью правоохранительным органам города Щучинска поступила информация об угоне автомашины Lada Kalina.
 
Нарушитель не подчинился требованиям полиции остановиться. Вместо этого он выехал на республиканскую трассу "Петропавловск – Нур-Султан", скрываясь от стражей порядка. На задержание угонщика был ориентирован областной батальон автопатруля. Однако и на их сигнал молодой человек не среагировал, продолжив вождение в состоянии алкогольного опьянения, при этом превысив скорость. 
 

Не справившись с рулевым управлением, юноша совершил наезд на криволинейный брус, после чего был доставлен в лечебное учреждение", - информировали в полиции. 



В результате столкновения угонщик не получил никаких травм. Установлено, что он был в алкогольном опьянении средней степени. 
 
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.
 

В Жамбылской области двое детей спрыгнули с поезда на ходу

30.08.2022, 14:42 1936
В Жамбылской области двое детей спрыгнули с поезда на ходу
Фото: Depositphotos
ТАРАЗ. 30 АВГУСТА - В Жамбылской области близ станции Жума двое детей спрыгнули с поезда на ходу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

29 августа в 22.40 в транспортную полицию поступило сообщение от 53-летнего пастуха, жителя Жамбылской области. Мужчина сообщил, что на перегоне Тамды - Талас, на вагонах движущегося грузового состава, он заметил двух несовершеннолетних детей", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте. 

 
В ходе поисковых мероприятий в течение 40 минут обнаружили 9-летнего мальчика вблизи села Билеколь, а его 7-летнего брата обнаружили рядом с железно-дорожными путями близ станции Жума. Дети госпитализированы в центральную больницу Талаского района. 
 

При проверке установлено, что несовершеннолетние живут с матерью в селе Каратау. 29 августа находились в гостях у бабушки в селе Тамды Жамбылской области. Оставшись без присмотра, дети решили поехать к своему отцу, который живет в соседнем селе. Родители были в разводе", - пояснили в департаменте. 

 
Сообщается, что на станции Тамды мальчики взобрались на последний вагон грузового поезда. 
 

По пути следования при наборе грузовым составом скорости дети испугались и спрыгнули близ станции Жума", - добавили в пресс-службе. 

 
По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железно-дорожного транспорта). 
 

В Нур-Султане парень выпал из кабины башенного крана

30.08.2022, 12:16 3781
В Нур-Султане парень выпал из кабины башенного крана
НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - В Нур-Султане 20-летний парень выпал из кабины башенного крана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

28 августа текущего года примерно в 10.15 поступила информация о произошедшем несчастном случае на строительном объекте "Сауран", - сообщили в пресс-службе Комитета промышленной безопасности МЧС Казахстана. 

 
Было установлено, что во время выполнения работ из кабины управления башенного крана с высоты 7-го этажа выпал оператор 2002 года рождения. 
 

От полученных травм он скончался на месте", - добавили в пресс-службе. 

 
Ранее сообщалось, что в результате падения башенного крана в Алматы погиб слесарь строительного объекта. 
 

Военнослужащий-контрактник скончался в Караганде

30.08.2022, 10:48 5226
Военнослужащий-контрактник скончался в Караганде
КАРАГАНДА. 30 АВГУСТА - В воинской части 52 859 Министерства по чрезвычайным ситуациям в Караганде скончался 24-летний военнослужащий-контрактник, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Almaty.tv, военнослужащий внезапно упал и перестал подавать признаки жизни. Врачи медицинского блока тут же стали оказывать ему помощь. Вызвали параллельно скорую помощь. Но спасти его не удалось. 
 
Предварительной причиной смерти врачи назвали панкреонекроз. 
 

Елсултан никогда не жаловался на здоровье. Он ежегодно проходил медосмотр. Это у нас обязательная процедура. В этом году он должен был пройти медосмотр в период с 30 августа по 1 сентября. В тот день военнослужащий был в хорошем настроении, участвовал в практических занятиях перед днями усиления. Он был профессионалом своего дела, в планах было продвигать его по службе", - заявил командир воинской части Жанат Омаров.

 
Отмечается, что по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. 
 

В 313 километрах от Алматы зарегистрировано землетрясение

29.08.2022, 14:38 15901
АЛМАТЫ. 29 АВГУСТА - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3.7 в 313 километрах от Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сетью сейсмических станций МЧС РК 29 августа в 14. 03 мин зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 313 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 8.6, магнитуда MPV - 3.7, глубина - 10 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В Актобе при взрыве газа в автомобиле пострадал водитель

29.08.2022, 12:34 17511
В Актобе при взрыве газа в автомобиле пострадал водитель
АКТОБЕ. 29 АВГУСТА - В Актобе водитель автомобиля, в котором произошел хлопок газа, госпитализирован в тяжелом состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
29 августа в 9.02 спасателям сообщили о горящем автомобиле, информирует издание "Диапазон".
 
Инцидент произошел около садоводческого коллектива "Авиатор", в районе АЗС "Синойл".
 
На место вызова выехали 6 спасателей. Выяснилось, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием автомобиля "Лада Гранта".
 

По предварительным данным, с термическими ожогами в больницу госпитализировали водителя 1962 года рождения. Он получил 70% ожогов, состояние его тяжелое", - сообщили в региональном ДЧС.

 
Пожар ликвидировали в 9.19.
 

Мужчина спас унесенных в море девочек в Актау

28.08.2022, 20:58 26561
АКТАУ. 28 АВГУСТА - На территории базы отдыха "Золотое солнышко" в Актау мужчина спас двух девочек, унесенных от ветра далеко от берега, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Инцидент произошел 21 августа ближе к вечеру. Компания взрослых с детьми отдыхала на базе отдыха "Золотое солнышко". Дети беззаботно плескались в воде, а взрослые делали шашлыки", - цитирует газета "Лада" одну из свидетельниц происшествия. 

 
Две девочки 12 и 13 лет решили покататься на сапборде прямо у кромки берега. Ничего не предвещало беды. Неожиданно резкие порывы ветра стали уносить сапборд в море. 
 
Мать одной из девочек не умела плавать, поэтому звала на помощь очевидцев с пляжа. Вскоре в сторону сапборда поплыл неизвестный, который впоследствии и спас детей. 
 
Родительницы спасенных девочек говорят, что мужчина представился Александром, однако категорически отказался от вознаграждения. Они считают, что о его подвиге должна знать вся страна.
 
Ажар Айболаткызы, свидетельница случая, написала об этом пост на своей странице в Facebook и отметила ДЧС. После они сами связались с ней в целях установления обстоятельств дела, сообщили, что будут представлять Александра к награде, и поблагодарили девушку за освещение события.
 

Пожарные ликвидировали пожар в магазине Алматы

28.08.2022, 17:00 30451
Пожарные ликвидировали пожар в магазине Алматы
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 28 АВГУСТА - Пожарные Алматы ликвидировали возгорание в оптомаркете "Сабыржан" в Алмалинском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пожарные за 25 минут локализовали загорание одноэтажных торговых бутиков и отстояли от огня оптомаркет "Сабырыжан", - сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям.

 
28 августа в 15.42 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании на улице Райымбека в Алмалинском районе. Пожарные прибыли через семь минут.
 
По прибытии установлено горение одноэтажных торговых бутиков и столовой. Создалась угроза распространения огня на двухэтажное здание магазина "Сабыржан".
 
На месте было создано два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. Принятыми мерами пожар локализовали за 25 минут, пожар был полностью ликвидирован в 16.31.
 
Личный состав ДЧС города Алматы переведен на усиленный вариант несения службы в праздничные дни.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов