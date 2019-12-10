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В одном из банных комплексов Алматы произошел пожар

09.12.2019, 09:35 9910
В одном из банных комплексов Алматы произошел пожар
Алматы. 9 декабря. Kazakhstan Today - В одном из банных комплексов Алматы произошел пожар, передает Kazakhstan Today.
 
"9 декабря, в 00.55, силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова в микрорайон Нур-Алатау, улица Жулдыз, 100, Бостандыкского района. Пожарные расчеты следовали по затяжному подъёму вверх, сквозь густой туман с видимостью дороги в 30 метров. По прибытии первых подразделений, пламенем было охвачено все двухэтажное здание "Литл таун" из деревянного сруба, затем произошло обрушение второго этажа. Создалась угроза перехода на остальные 2 строения, на территории банного комплекса", - проинформировали в городском департаменте по ЧС.
 
Было развернуто два боевых участка, поданы пожарные стволы на тушение, а также защиту двух близлежащих зданий, проложены две магистральные линии от автоцистерн.
 

Тушение пожара осложнялось отсутствием источников водоснабжения. Уже при обработке вызова диспетчеры определили удалённость пожарных гидрантов на расстояние 1200 метров, в этой связи было задействовано 2 водовоза Службы спасения и Алматы су". Принятыми мерами, удалось отстоять 2 здания банного комплекса, соседние жилые дома. Пламя локализовано за 39 минут, ликвидировано в 02.45 на площади 200 квадратных метров", - отметили в ДЧС.

 
В ликвидации пожара было задействовано 60 человек личного состава ДЧС, ДП, служб взаимодействия, 15 единиц техники.
 

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