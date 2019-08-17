В одном из домов Кызылорды произошел хлопок газовоздушной смеси

Кызылорда. 16 августа. Kazakhstan Today - В Кызылорде в двухэтажном доме по улице А. Бокейхана из-за неисправности редуктора газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси, передает Kazakhstan Today.

"ЧП произошло 15 августа, в 13.40, в квартире на втором этаже. Из-за неисправности редуктора, установленного на газовый баллон объемом 27 литров, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения", - говорится в сообщении ДЧС области.

В результате в травматологическое отделение горбольницы с ожогами доставлена гражданка 1942 года рождения, сообщает Kyzylorda-news.kz.

Жители соседних квартир жилого дома переселены к родственникам.

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