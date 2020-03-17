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Актау. 16 марта. Kazakhstan Today - В одном из отелей Актау скончался иностранец, передает Kazakhstan Today.

Скончавшийся мужчина являлся иностранцем, проживающим в гостинице Renaissance Aktau Hotel. В ночь на 15 марта гость в состоянии алкогольного опьянения поздно вернулся в свой номер, пишет портал "Лада" .





Мужчина должен был выселиться из отеля в воскресенье. Обеспокоенный персонал гостиницы начал стучаться в номер, но безрезультатно. Тогда сотрудники отеля открыли дверь и обнаружили тело. Они вызвали полицейских и скорую помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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