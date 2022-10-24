В одном из санаториев Бурабая произошел пожар

Кокшетау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области на территории санатория "Алмаз" пожарным удалось ликвидировать возгорание котельной с переходом на соседнее деревянное здание.

В течение двух часов пожарным удалось локализовать и потушить пожар полностью. Благодаря оперативным действиям огнеборцев огонь не перекинулся на другие корпусы", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Отмечается, что сгоревшее здание эксплуатировалось только летом и было полностью деревянным. Общая площадь пожара составила 294 квадратных метра вместе с котельной. Пожар локализован в 17.05 и ликвидирован в 18.00.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На тушение возгорания выезжали 33 сотрудника ДЧС и 11 единиц техники.