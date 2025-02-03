02.02.2025, 08:47 65906
В одной из гостиниц в центре Алматы произошел пожар
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 1 февраля в 19.51 алматинские пожарные выехали по повышенному рангу вызова на тушение пожара по адресу улица Богенбай батыра, 115. Об этом сообщили в пресс-службе городского ДЧС.
На месте было установлено задымление в SPA в подвальном помещении трехэтажной гостиницы. Персонал успел вывести посетителей из помещения.
Принятыми мерами загорание в парильном помещении на площади 80 квадратных метров локализовано за 16 минут с момента прибытия и ликвидировано. Организован пункт обогрева для посетителей гостиницы.
По данным МЧС, сегодня ночью в Алматы также произошел пожар в частном жилом доме в Алатауском районе на улице Биянху.
Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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03.02.2025, 14:39 1551
Сход грузовых вагонов произошел на станции Отар
Пострадавших нет, на движение поездов инцидент не повлиял
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Тараз. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На станции Отар с рельсов сошли грузовые вагоны, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
3 февраля 2025 года в 12.20 на станции Отар произошел сход одного грузового вагона 1988 года выпуска, принадлежащего частной компании", - говорится в сообщении КТЖ.
При этом отмечается, что жертв и пострадавших нет.
В пресс-службе также добавили, что на движение других поездов сход не повлиял.
03.02.2025, 12:12 8811
Четыре человека погибли в ДТП в Восточном Казахстане
Фото: instagram.com/oo_osa_semey__vko
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Усть-Каменогорск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель и три пассажира погибли в результате ДТП в Восточно-Казахстанской области, сообщает YK-news.kz.
Авария произошла 1 февраля на автодороге Курчум - Калжыр.
В пресс-службе департамента полиции ВКО рассказали, что на дороге столкнулись автомобили Lada Granta и Hyundai.
В результате ДТП водитель и три пассажира Lada Granta скончались на месте. Водитель и три пассажира Hyundai доставлены в медицинское учреждение", - добавили в полиции.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Ранее смертельная авария с участием КамАЗа произошла на трассе в Павлодарской области.
02.02.2025, 20:38 39986
В Карагандинской области с рельсов сошел вагон грузового поезда
Фото: Depositphotos
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Караганда. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области с рельсов сошел вагон грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".
1 февраля 2025 года в 15.30 на станции "Караганда - Сортировочная" произошел сход одного вагона грузового поезда. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в КТЖ.
Предварительной причиной схода стал излом боковой рамы вагона. Отмечается, что собственником является компания из Узбекистана.
Напомним, в ноябре прошлого года в Карагандинской области произошел сход с рельсов трех грузовых вагонов.
01.02.2025, 11:50 85706
В Филадельфии разбился медицинский самолет с больным ребенком на борту
Речь идет о девочке из Мексики, которая возвращалась домой в сопровождении матери после лечения в США
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Вашингтон. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 31 января медицинский самолет Learjet 55 потерпел крушение после вылета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии.
Самолет рухнул на жилой район, в результате пострадали несколько домов и автомобилей.
По информации компании - владельца рухнувшего судна Jet Rescue Air Ambulance, на борту находился несовершеннолетний пассажир. По сведениям телеканала Fox News, речь идет о девочке из Мексики, которая возвращалась домой в сопровождении матери после лечения в США, информирует ТАСС.
На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира - педиатрический пациент и сопровождающий (...) На данный момент мы не можем сообщить о выживших", - приводит издание сообщение Jet Rescue Air Ambulance.
Напомним, накануне в Вашингтоне после столкновения с военным вертолетом потерпел крушение пассажирский самолет с российскими фигуристами.
30.01.2025, 16:03 129806
На борту разбившегося в США самолета находились российский фигуристы
По информации властей США, данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет
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Вашингтон. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines потерпел крушение в результате столкновения с военным вертолетом у Вашингтонского национального аэропорта.
Пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines столкнулся с военным вертолетом у Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США, сообщает RT.
Оба судна в результате аварии упали в реку Потомак. По последним данным, из реки извлекли по меньшей мере 19 тел, передает телеканал CBS со ссылкой на Пентагон. В ДСКЦ МИД РФ заявили, что, по информации властей США, данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет.
В момент аварии на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
Среди пассажиров числились два бывших российских тренера и группа фигуристов, сообщил RT спортивный агент Ари Закарян. Американский фигурист Джон Маравилла рассказал РИА Новости, что на борту самолета находились минимум 14 фигуристов, не считая тренеров. По данным источника ТАСС, среди них чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, в самолете находилась бывшая советская фигуристка Инна Волянская, передает "Матч ТВ". Информацию о находившихся на борту спортсменах подтвердили в Ассоциации фигурного катания США. В Кремле также прокомментировали трагедию: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подтверждаются печальные данные, что в разбившемся в Вашингтоне самолёте были фигуристы - выходцы из РФ", - пишет издание.
30.01.2025, 08:30 142871
Более ста человек эвакуировали с закрытой трассы в области Абай
Фото: Depositphotos
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Аягоз. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью в городе Аягозе Абайской области из-за ограничения движения на автодороге республиканского значения между городом Аягоз и селом Калбатау на блокпосту остались три автобуса с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Спасатели МЧС совместно с сотрудниками полиции из пассажирского автобусов сопроводили и разместили в ближайшие пункты обогрева 92 человека, из которых 20 детей. По ту сторону данного закрытого участка дороги в затрудненной ситуации оказались путники пассажирского малогабаритного автобуса, из которого 14 человек также были размещены в пункте обогрева", - проинформировали в министерстве.
МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.
Кроме того, в Костанайской области спасатели вызволили из снежного плена три автомобиля.
В Карасуском районе, вблизи озера Койбагор, на автодороге местного значения оказался заблокирован в снежном заносе легковой автомобиль, внутри которого находились три человека. Аналогичный случай произошел на трассе республиканского значения Жезказган - Петропавловск в 35 км от города Аркалыка. Здесь из снежного заноса был извлечен автомобиль, в котором находились два человека. Помощь спасателей потребовалась и в Костанае. На объездной дороге, соединяющей жилой массив "Дружба" и микрорайон Аэропорт, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и оказался в кювете", - сообщили в МЧС.
28.01.2025, 18:30 183011
В результате ДТП погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион
Он получил травмы, несовместимые с жизнью
Фото: mitropolia.kz
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Москва. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате дорожно-транспортного происшествия погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, правящий архиерей Кокшетауской епархии Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, сообщает пресс-служба Московского Патриархата.
Трагедия произошла в Нижегородской области на трассе M12, рядом с поселком Пильна. Автомобиль, в котором архиерей ехал из города Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях, разбился. Архиепископ Серапион получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что сопровождающий его в дороге клирик Воскресенского кафедрального собора города Кокшетау иеромонах Евлогий с сотрясением мозга был госпитализирован в больницу.
Ранее смертельная авария с участием КамАЗа произошла на трассе в Павлодарской области.
28.01.2025, 08:26 189811
Крупный пожар произошел в административном здании в Алматы
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Алматы. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 27 января в 22.01 силы ДЧС были направлены по повышенному рангу вызова на ликвидацию пожара в административном здании в Алмалинском районе.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, на улице Ауэзова загорелась кровля и мансарда двухэтажного административного здания.
На месте пожара была развернута пожарная автолестница АЛ-37, с которой введены лафетные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. С соблюдением ТБ на крыше силами ДЧС проводилось вскрытие конструкций кровли, разборка и проливка, тепловизором проверялось на скрытое горение", - проинформировали в ДЧС.
В 22.33 пожар был локализован, в 23.57 - ликвидирован. Пострадавших нет.
Площадь пожара составила 220 квадратных метров.
Для выяснения причины пожара на месте работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания", - уточнили в ДЧС.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?