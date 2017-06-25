В Пакистане в результате возгорания нефтяной цистерны погибли 123 человека

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В Пакистане в результате возгорания нефтяной цистерны погибли 123 человека25.06.2017
Происшествия  11:26
Карачи. 25 июня. Kazakhstan Today - В пакистанском городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) минимум 123 человека погибли, еще около 40 пострадали в результате возгорания нефтяной цистерны, сообщает телеканал Geo TV.

Причиной пожара, согласно свидетельствам очевидцев, могли стать непотушенные сигареты местных жителей, собравшихся у опрокинувшейся цистерны, чтобы собрать горючее, которое вытекло из нее.

Отмечается, что большая часть пострадавших госпитализирована с ожогами 70 процентов тела, сообщает Lenta.ru.
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