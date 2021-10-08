В Пакистане в результате землетрясения погибли 20 человек

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АКТАУ. 8 ОКТЯБРЯ - В Актау глава строительной компании похитила более 200 млн тенге бюджетных денег, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Факт присвоения и растраты бюджетных средств выявил территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу Мангистауской области, сообщает портал "Мой ГОРОД"
.
В 2018-2020 годах между ТОО "Комфорт Строй Актау" и ТОО "Актау тургын уй", 100%-ным учредителем которого является управление финансов Мангистауской области, были заключены договоры на приёмку и жилищно-эксплуатационное обслуживание 23 жилых домов в Актау после капитального ремонта, а также на ведение учета и приема ежемесячных возвратных платежей и жилищной помощи от жильцов", - рассказали в ведомстве.
В результате директор "Комфорт Строй Актау" сняла наличными со счетов ТОО более 228 миллионов тенге. Суд огласил приговор по делу - женщину лишили свободы на семь лет.
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БАТУМИ. 8 ОКТЯБРЯ - В центре грузинского Батуми обрушилась часть пятиэтажного жилого дома, под завалами могут находиться люди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На этот момент известно, что грузинские спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося жилого дома трех человек: несовершеннолетнего, мужчину и новорожденного ребенка, передает РИА Новости
.
У мужчины легкие повреждения, несовершеннолетний ребенок доставлен в больницу.
ЧП произошло в центре Батуми, на улице 26 мая. Обрушилась часть жилого пятиэтажного дома постройки 80-х годов прошлого века.
Есть пострадавшие", - добавляется в сообщении.
Под завалами могут находиться люди, в том числе дети. Под обломки дома также попали около десяти машин.
На месте работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
УРАЛЬСК. 6 ОКТЯБРЯ - Полицейские предотвратили поджог букмекерской конторы. Инцидент произошёл в Аксае, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Посетитель букмекерской конторы, разозлившись, стал требовать деньги у сотрудницы, сообщает портал "Мой ГОРОД
".
Получив отказ, он вышел из заведения, достал емкость с легковоспламеняющейся жидкостью и облил здание. Благодаря бдительности сотрудников полиции, которые несли службу недалеко от места происшествия, удалось избежать трагедии. Злоумышленник задержан.
Мужчине инкриминируют статью за хулиганство.