Система Orphus

В Павлодаре автомобиль врезался в дом, кирпичами завалило ребенка

11.04.2021 15148
В Павлодаре автомобиль врезался в дом, кирпичами завалило ребенка
Фото: Pavlodarnews.kz.
ПАВЛОДАР. 11 АПРЕЛЯ - В Павлодаре легковой автомобиль врезался в дом, кирпичи упали на спящего ребенка. Четырехлетняя девочка госпитализирована в Областную детскую больницу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации регионального издания Pavlodarnews.kz, в частный дом по улице Машхур Жусупа врезалась автомашина Audi. От сильного удара в стене вылетели кирпичи и обрушились на спящего ребенка.
 

Дети уже спали, я выходил из хозяйственной постройки, неожиданно произошел сильный удар, - рассказал хозяин дома Марат Алимов. - Audi протаранила забор и врезалась в наш дом. Кирпичи завали маленькую дочь, ее кроватка как раз находилась в этом углу. Сразу вызвал скорую и полицию".

 
Ребенок получил ушибленные раны, сейчас находится в стационаре. 
 

Со слов водителя Audi, он двигался по Машхур Жусупа со стороны Ломова, - дополнил хозяин дома. - На перекрестке с улицей Гагарина со второстепенной западной стороны в его авто врезался ВАЗ. Audi от удара влетела через забор прямо в наш дом".

 
Попытавшегося скрыться с места ДТП догнали очевидцы происшествия.
 
Как прокомментировали в департаменте полиции, данный факт зарегистрирован и назначены экспертизы. Автомобиль ВАЗ водворен на штрафную стоянку, проводится проверка.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая