В Павлодаре автомобиль врезался в дом, кирпичами завалило ребенка

Фото: Pavlodarnews.kz.

ПАВЛОДАР. 11 АПРЕЛЯ - В Павлодаре легковой автомобиль врезался в дом, кирпичи упали на спящего ребенка. Четырехлетняя девочка госпитализирована в Областную детскую больницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации регионального издания Pavlodarnews.kz , в частный дом по улице Машхур Жусупа врезалась автомашина Audi. От сильного удара в стене вылетели кирпичи и обрушились на спящего ребенка.

Дети уже спали, я выходил из хозяйственной постройки, неожиданно произошел сильный удар, - рассказал хозяин дома Марат Алимов. - Audi протаранила забор и врезалась в наш дом. Кирпичи завали маленькую дочь, ее кроватка как раз находилась в этом углу. Сразу вызвал скорую и полицию".

Ребенок получил ушибленные раны, сейчас находится в стационаре.

Со слов водителя Audi, он двигался по Машхур Жусупа со стороны Ломова, - дополнил хозяин дома. - На перекрестке с улицей Гагарина со второстепенной западной стороны в его авто врезался ВАЗ. Audi от удара влетела через забор прямо в наш дом".

Попытавшегося скрыться с места ДТП догнали очевидцы происшествия.

Как прокомментировали в департаменте полиции, данный факт зарегистрирован и назначены экспертизы. Автомобиль ВАЗ водворен на штрафную стоянку, проводится проверка.





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