В Павлодаре из-за пожара в гостинице эвакуировали 186 человек

Павлодар. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Павлодаре 186 человек эвакуировали из гостиницы из-за пожара, передает Kazakhstan Today.

31 января 2021 года в 21.03 на пульт 101 департамента по ЧС Павлодарской области поступило сообщение о загорании в одной из гостиниц города Павлодара. На место были незамедлительно направлены силы и средства департамента. На место первыми прибыли огнеборцы специализированной пожарной части №1. Было установлено что, в одиннадцатиэтажном гостинице, на первом этаже происходило загорание мусора на площади 10 квадратных метров", - сообщили в городском ДЧС.

В 21.23 загорание было локализовано. В сопровождении пожарных по лестничному маршу эвакуировались 186 человек, из них 7 детей. Жертв и пострадавших нет. Пожар был полностью ликвидирован в 21.33. На месте работали 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнём, отметили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства