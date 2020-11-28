В Павлодаре мужчина упал в шахту лифта торгового дома

Павлодар. 27 ноября. Kazakhstan Today - Сообщение о человеке, провалившемся в шахту лифта ТД "Новый ЦУМ" поступило спасателям в 10.00, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Павлодар-онлайн , спасатели, используя альпинистское снаряжение, подняли пострадавшего и передали скорой.

Молодого человека, 1999 года рождения, госпитализировали в первую городскую больницу. Падение произошло с высоты второго этажа в подвальное помещение. Медики оценивают его состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Он доставлен в отделение политравмы с закрытым переломом лучевой кости, ушибами грудной клетки и головы.

По словам пострадавшего, он упал в пустую шахту лифта, где не было кабины. Он находился на втором этаже, открыл дверь лифта и провалился вниз.

По данному факту проводится проверка. На месте работают полицейские.

Напомним, 16 ноября в Атырауском городском суде №2 вынесен приговор по делу о гибели двух подростков в шахте лифта дома №19 в микрорайоне Алмагуль. Суд признал виновным бывшего директора ТОО "Каспий Лифт" Каныбека Муратбаева, но освободил его от наказания за истечением срока давности.

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