В Павлодаре нашли тело мужчины в колодце

ПАВЛОДАР. 11 АПРЕЛЯ - Тело мужчины нашли в колодце в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как он погиб, пока неизвестно, уточнили в региональном издании Pavlodarnews.kz. Тело мужчины обнаружили в колодце рядом с домом по адресу: Майры, 27/2. По данным областного департамента полиции, погибший - бездомный.
В ведомстве добавили, что на теле мужчины нет внешних признаков насильственной смерти.
В колодце находились два человека. Они несколько дней употребляли алкоголь, жили в этом колодцы. Всю ночь у погибшего мужчины была рвота. Медики зарегистрировали смерть до прибытия скорой", - сообщили в областном управлении здравоохранения.
В департаменте полиции факт зарегистрировали, назначили экспертизу.
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