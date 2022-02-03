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В Павлодаре произошло ДТП с участием "скорой"

02.02.2022, 18:50 4481
В Павлодаре произошло ДТП с участием "скорой"
ПАВЛОДАР. 2 ФЕВРАЛЯ - Авария произошла в 14.10 1 февраля в селе Коктобе Майского района на пересечении улиц Сейфуллина и Айтеке би, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В областном департаменте полиции заявили, что авария произошла из-за того, что водитель Toyota Mark-2 не уступил дорогу "скорой", сообщает Pavlodarnews.kz.
 
В результате ДТП пострадал 44-летний водитель "скорой". Его госпитализировали в районную больницу с ушибами. После оказания медпомощи мужчину отпустили домой.
 
Как выяснилось, автомобиль скорой медицинской помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. По факту ДТП в отношении 36-летнего водителя Toyota возбуждено административное производство по статье 610 ч.1 КРКоАП.
 
Решение о наказании примут в Майском районном суде, куда полицейские передали материалы дела.
 

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Двенадцать грузовых вагонов с пшеницей сошли с рельсов в Карагандинской области

02.02.2022, 14:50 7366
Двенадцать грузовых вагонов с пшеницей сошли с рельсов в Карагандинской области
КАРАГАНДА. 2 ФЕВРАЛЯ - В Карагандинской области, на участке Мойынты-Сарышаган, произошел сход 12 вагонов с пшеницей грузового поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Казахстан темир жолы", причиной схода стал излом боковой рамы вагона. 

На месте аварии работают восстановительные поезда станций Сары-Шаган, Шу и Балхаш.   

В настоящее время на станции Новалы по одному пути движение поездов восстановлено. Ремонтные работы продолжаются", - сообщили в КТЖ.

 
Из-за аварии было приостановлено движение шести пассажирских поездов:
 
1. Поезд №45/46 сообщением "Павлодар-Шымкент",
2. Поезд №51/52 сообщением "Уральск-Алматы-2",
3. Поезд №105/106 сообщением "Алматы-2-Петропавловск",
4. Поезд №712/711 сообщением "Шымкент-Нур-Султан Нурлы жол",
5. Поезд №3/4 сообщением "Алматы-2-Нур-Султан Нурлы жол",
6. Поезд №9/10 сообщением "Алматы-1-Нур-Султан Нурлы жол".
 

Для обеспечения перевозки пассажиров беспересадочных вагонов Нур-Султан-Сарыагаш на участке "Шымкент-Сарыагаш" организовано курсирование разового поезда №501/502 сообщением "Шымкент-Сарыагаш" на 1 рейс", - сообщили в пресс-службе.


 

В Кызылорде сгорел автобус

01.02.2022, 19:34 14116
В Кызылорде сгорел автобус
Фото: ДЧС Кызылорды
КЫЗЫЛОРДА. 1 ФЕВРАЛЯ - Инцидент произошел 1 февраля вблизи моста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полностью сгорел маршрутный автобус марки Zhong Tong Bus, сообщает пресс-служба службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Кызылординской области. 
 
В 13.49 пожар локализован. Ликвидирован 13.53. В салоне находилось 16 пассажиров, все самостоятельно покинули автобус Жертв и пострадавших нет. 
 
Причина пожара устанавливается. В тушении пожара было задействовано 9 сотрудников и 3 единицы техники.
 

Сотрудник погиб на аглофабрике "АрселорМиттал Темиртау"

01.02.2022, 15:25 18116
Сотрудник погиб на аглофабрике "АрселорМиттал Темиртау"
Фото: arcelormittal.kz
ТЕМИРТАУ. 1 ФЕВРАЛЯ - В результате несчастного случая на аглофабрике "АрселорМиттал Темиртау" погиб сотрудник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С сожалением сообщаем о несчастном случае на аглофабрике СД АО "АрселорМиттал Темиртау", в результате которого мы потеряли коллегу - бригадира участка рудоусреднения 1975 года рождения", - заявили в пресс-службе компании.

 
Сообщается, что создана специальная комиссия, случай расследуется.
 
Ранее сообщалось, в "АрселорМиттал Темиртау" выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности.
 

В Шымкенте в мусорном контейнере обнаружено тело женщины

01.02.2022, 14:31 18706
В Шымкенте в мусорном контейнере обнаружено тело женщины
ШЫМКЕНТ. 1 ФЕВРАЛЯ - В Шымкенте прохожий в мусорном контейнере обнаружил труп женщины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Шымкенте случайный прохожий обнаружил в мусорном контейнере на улице Джангильдина труп женщины, он был завернут в одеяло и спрятан в хозяйственную сумку", - сообщает otyrar.kz.

 
По информации издания, вызванные на место происшествия сотрудники полиции установили, что это тело женщины около 35 лет. Более детальный осмотр следователей и судмедэксперта показал, что на теле погибшей имеются кровоподтеки. Начата проверка.
 
Ранее сообщалось, что в съемной квартире Шымкента обнаружили обгоревшее тело девушки.
 

В ЗКО два человека погибли в результате ДТП

31.01.2022, 19:26 24246
В ЗКО два человека погибли в результате ДТП
Фото: Мой город
УРАЛЬСК. 31 ЯНВАРЯ - Смертельная авария произошла 31 декабря, в 13.05 на 13 километре дороги Чапаево - Казталовка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На трассе произошло лобовое столкновение двух авто. Водитель ВАЗ-2107 не справился с рулевым управлением и столкнулся с Toyota Camry, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
В результате ДТП 27-летний водитель и пассажир ВАЗ-2107 от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще шесть человек с различными телесными повреждениями доставлены в Акжайыкскую районную больницу.
 
Травмы различной степени тяжести получили мужчины 22, 51, 34 лет, женщины 40, 24 лет и годовалый ребенок. На место выезжали сотрудники медико-спасательного пункта.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД".
 

Пастух и более тысячи овец погибли при пожаре в Туркестанской области

31.01.2022, 17:09 26651
Пастух и более тысячи овец погибли при пожаре в Туркестанской области
Фото: МЧС РК
ТУРКЕСТАН. 31 ЯНВАРЯ - На территории крестьянского хозяйства в пяти километрах от села Алгабас Байдибекского района произошел пожар, в котором погибли пастух и более тысячи голов овец, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
31 января 2022 года в 7.15 на пульт 101 поступило сообщение о том, что произошло возгорание двухэтажного строения для содержания домашнего скота, проинформировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
 
Как сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, на первом этаже строения содержался мелко-рогатый скот, на втором находилось сено. Расстояние от крестьянского хозяйства до ближайшей пожарной части - 40 километрах. Огнеборцы доехали до места пожара за 40 минут. 
 
В результате огнем уничтожено 1150 голов овец и 150 тонн прессованного сена. На месте обнаружено тело пастуха. Пожар локализован в 09.37, ликвидирован в 10.23. Площадь пожара составила 781 квадратный метр. Причина пожара устанавливается.
 
В тушении пожара были задействованы 15 пожарных и четыре единицы техники ДЧС Туркестанской области.

 

Женщину зажало в машине в результате аварии в Семее

30.01.2022, 14:03 34661
Женщину зажало в машине в результате аварии в Семее
Фото: ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 30 ЯНВАРЯ - В Семее в результате ДТП пострадала женщина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что 30 января на пересечении улиц Селевина и Бозтаева произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей Hyundai и Toyota в одном из авто осталась зажатой женщина. Прибыв на место происшествия, сотрудники ОСО ГУ-7 при помощи гидравлического оборудования извлекли пассажирку из автомобиля.
 
Пострадавшую 1971 года рождения передали врачам скорой помощи.

 

Фура столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде в Караганде

30.01.2022, 13:48 33076
Фура столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде в Караганде
Фото: скриншот
КАРАГАНДА. 30 ЯНВАРЯ - В Карагандинской области фура и тепловоз столкнулись на железнодорожном переезде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полиция региона изучает видео столкновения, которое разместили в соцсетях. Оно было записано на видеорегистратор на улице Бытовой. На кадрах запечатлен момент, когда грузовик попытался проехать перед тепловозом и не успел.
 
В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области региональную изданию Е-Караганда сообщили, что 32-летний водитель КамАЗа двигался по улице Бытовой со стороны проспекта Бухар Жырау в сторону улицы Асфальтной. На железнодорожном переезде он допустил столкновение с тепловозом. 
 

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель КамАЗа за медицинской помощью не обращался. По данному факту назначены экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

 
На данном участке не было гололеда, семафор работал исправно, дорожные знаки тоже имеются.

 

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