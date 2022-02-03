В Павлодаре произошло ДТП с участием "скорой"

В областном департаменте полиции заявили, что авария произошла из-за того, что водитель Toyota Mark-2 не уступил дорогу "скорой", сообщает Pavlodarnews.kz.
В результате ДТП пострадал 44-летний водитель "скорой". Его госпитализировали в районную больницу с ушибами. После оказания медпомощи мужчину отпустили домой.
Как выяснилось, автомобиль скорой медицинской помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. По факту ДТП в отношении 36-летнего водителя Toyota возбуждено административное производство по статье 610 ч.1 КРКоАП.
Решение о наказании примут в Майском районном суде, куда полицейские передали материалы дела.