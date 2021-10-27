В Павлодарской области 23-летний парень ударил кувалдой подростка, чтобы проучить его

ПАВЛОДАР. 26 ОКТЯБРЯ - В сентябре на сборе урожая 23-летний парень ударил кувалдой по руке 14-летнего подростка, желая проучить его. У мальчика диагностирован перелом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

23-летний парень ударил кувалдой подростка в Павлодарской области. Инцидент произошел в сентябре при сборе урожая. По словам матери пострадавшего Айгуль Адришевой, сын решил подработать на сборе картофеля и моркови, так как денег в семье не хватает. В поле у него произошел конфликт с парнем, и тот решил проучить 14-летнего школьника, сообщает irbistv.kz

Сын после этого десять дней лежал в больнице, операцию сделали, и вот уже полтора месяца ходит с гипсом. Заявление в полицию я написала в тот же день", - рассказала женщина.

По ее словам, добиться расследования уголовного дела не получается, она писала даже в прокуратуру.

В полиции разъяснили, что матери надо обращаться в суд.

Проступок, предусмотренный статьей "Неосторожное причинение вреда здоровью", считается делом частного обвинения. Частное обвинение возбуждается лицом путем подачи в суд с соблюдением правил о подсудности жалобы о привлечении лица к уголовной ответственности", - пояснила руководитель пресс-службы ДП Павлодарской области Жанна Белялова.

В полиции заверили, что матери пострадавшего школьника эти правила разъясняли и даже нашли бесплатного адвоката, который должен был помочь правильно составить заявление в суд.



