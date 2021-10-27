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В Павлодарской области 23-летний парень ударил кувалдой подростка, чтобы проучить его

26.10.2021, 11:49 40150
ПАВЛОДАР. 26 ОКТЯБРЯ - В сентябре на сборе урожая 23-летний парень ударил кувалдой по руке 14-летнего подростка, желая проучить его. У мальчика диагностирован перелом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
23-летний парень ударил кувалдой подростка в Павлодарской области. Инцидент произошел в сентябре при сборе урожая. По словам матери пострадавшего Айгуль Адришевой, сын решил подработать на сборе картофеля и моркови, так как денег в семье не хватает. В поле у него произошел конфликт с парнем, и тот решил проучить 14-летнего школьника, сообщает irbistv.kz.
 

Сын после этого десять дней лежал в больнице, операцию сделали, и вот уже полтора месяца ходит с гипсом. Заявление в полицию я написала в тот же день", - рассказала женщина.

 
По ее словам, добиться расследования уголовного дела не получается, она писала даже в прокуратуру. 
 
В полиции разъяснили, что матери надо обращаться в суд.
 

Проступок, предусмотренный статьей "Неосторожное причинение вреда здоровью", считается делом частного обвинения. Частное обвинение возбуждается лицом путем подачи в суд с соблюдением правил о подсудности жалобы о привлечении лица к уголовной ответственности", - пояснила руководитель пресс-службы ДП Павлодарской области Жанна Белялова. 

 
В полиции заверили, что матери пострадавшего школьника эти правила разъясняли и даже нашли бесплатного адвоката, который должен был помочь правильно составить заявление в суд.

 

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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

27.10.2021, 10:12 4024
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 26 октября 2021 года в 23.47 зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр расположен в 582 километрах на восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс - 11,5. Магнитуда MPV - 4,6. Глубина - 15 километров.
 
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 
 

В Павлодарской области найдены тела пропавших братьев

26.10.2021, 20:35 57214
ПАВЛОДАР. 26 ОКТЯБРЯ - Кабиден и Бакытбек Елубаевы 53 и 36 лет пропали еще 5 октября. Они ушли в неизвестном направлении с отгонной точки крестьянского хозяйства "Хаким" в селе Акжол. Телефонов у них с собой не было, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тело старшего брата, Кабидена, нашли вечером 25 октября в степи, в 20 километрах от отгонной точки. Предварительная причина смерти - переохлаждение. Позже полицейские сообщили о том, что обнаружили тело Бакытбека Елубаева, сообщает Павлодар-онлайн.
 

26 октября, в 16.20, в 25 километрах от села Акжол в степной зоне обнаружено тело второго брата, 1985 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Назначена экспертиза", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 

В Павлодаре массовая драка закончилась поножовщиной

26.10.2021, 18:51 68581
ПАВЛОДАР. 26 ОКТЯБРЯ - 24 октября, около 01.30, возле многоэтажного дома по улице Павлова группа граждан нарушала тишину, а также распивала алкоголь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Один из жителей дома вместе со своим другом сделали компании замечание. Между участниками произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой двоим из участников конфликта нанесли ножевые ранения. В результате оба пострадавших с различными ранами были доставлены в больницу", - сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области

 
По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 106 УК РК.
 

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