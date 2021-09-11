В Казахстане планируют ввести ответственность за причинение легкого вреда здоровью несовершеннолетних

НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - В первом чтении депутаты мажилиса обсудят законодательные поправки по вопросам защиты прав ребёнка. передает KAZAKHSTAN TODAY.

Законодательные новшества разработаны депутатами в целях совершенствования законодательства в интересах детей, рассказали в пресс-службе мажилиса.

В частности, предлагается внести поправки в закон "О правах ребёнка в Республике Казахстан" в части обеспечения защиты ребёнка от всех форм дискриминации, обеспечения прав детей на жилище, расширения обязанности родителей по воспитанию детей", - уточнили в палате.

Также законопроектом предусматриваются изменения в КоАП в части введения административной ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью и нанесение побоев несовершеннолетним.

Во втором чтении депутатам предлагается рассмотреть законодательные новшества, касающиеся перераспределения полномочий между уровнями государственного управления.

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