В Павлодарской области 65 сел находятся в зоне риска подтопления

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Павлодар. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году риск подтопления сел в Павлодарской области выше, чем в прошлом. Это связано с тем, что количество выпавших осадков превысило норму на 56%. Сильно промерзла почва, запас воды в снеге превышает норму на 69%.





В период активного снеготаяния под угрозу подтопления могут попасть Актогайский, Успенский, Иртышский, Железинский, Павлодарский районы, район Теренколь. Поэтому руководством области и органами гражданской защиты было принято решение - помимо 43 сел, которые уже у нас на учете, взять на контроль еще 22 населенных пункта", - сообщил начальник ДЧС региона Жасулан Джумашев.





Баянаульский район - тоже в зоне риска. Села Баянаульского района, подверженные подтоплению талыми водами, уже давно находятся на особом контроле у департамента по ЧС, сообщает издание pavon.kz





Как рассказал Жасулан Джумашев, до 15 марта по области планируется открыть 1506 водопропускных труб. Заключены 7 договоров на взрывные работы. Но применять их планируют только в качестве исключительной меры. Чтобы избежать взрывных работ, сотрудники ДЧС будут заблаговременно вырезать лед.





Для оперативного реагирования на случай ЧС готовы более 600 единиц техники, 42 плавательных средства и почти 200 мотопомп.