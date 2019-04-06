Павлодар. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Павлодарской области подросток после ранения из пневматической винтовки лишился глаза, рассказал руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Ораз Мукашев, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел в селе Шарбакты района Аккулы. 17-летний подросток выстрелил в ворота дома из пневматической винтовки ИЖ-38. Пуля отрикошетила от ворот и попала в глаз 15-летнему мальчику, сообщает Павлодар-онлайн.

"В результате травмы мальчик лишился левого глаза, он не будет функционировать. Больного прооперировали местные врачи. Дальше он будет получать плановое лечение", - прокомментировал главный врач Павлодарской области.

Ораз Мукашев отметил, что вся необходимая помощь пострадавшему подростку была оказана вовремя. Местные врачи консультировались с Институтом глазных болезней города Алматы. Сейчас пациент не нуждается в лечении в условии республиканских центров.

Инородное тело, то есть пульку, которая стала причиной травмы глаза, решено было не доставать из-за высокого риска развития кровотечения. Она находится глубоко и повредила глазной нерв. Ребенку придется удалять глазное яблоко.

По факту происшедшего проводится досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

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