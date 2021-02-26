В Павлодарской области погиб 23-летний пожарный

Павлодар. 25 февраля. Kazakhstan Today - Молодому человеку стало плохо во время тушения пожара, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , в областную станцию скорой помощи вызов поступил утром 25 февраля.

По пути следования скорую перенаправили на амбулаторный пост посёлка Аксу, куда самостоятельно доставили пожарного. На месте была констатирована смерть пострадавшего, мужчины 1997 года рождения.

Мужчине стало плохо во время тушения пожара по улице Театральной. У пострадавшего диагностировали отравление угарным газом, а также ожог лица и кистей пламенем.

В первую городскую больницу попал еще один пожарный с этого же адреса. У 25-летнего пожарного диагностированы отравление угарным газом средней степени тяжести, ожоги пламенем лица слева, обеих кистей первой степени, площадь ожога - 8%, а также резаная рана правой кисти.

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