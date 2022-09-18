В Павлодарской области при опрокидывании пожарной машины погиб человек

АЛМАТЫ. 16 СЕНТЯБРЯ - Сегодня, 16 сентября, перед зданием филиала Казпочты в Алматы собралась инициативная группа работников и выступила с требованием повышения заработной платы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Директор Алматинского почтамта Алтын Садыкова на месте и проводит с ними разъяснительную работу. Кроме того, для обсуждения требований работников в Алматы вылетел председатель правления АО "Казпочта" Серик Саудабаев", - прокомментировали в пресс-службе АО "Казпочта"

По поводу информации о размере зарплат, опубликованной в некоторых телеграм-каналах, в пресс-службе подчеркнули, что "эти сведения не соответствуют действительности".

Оплату в размере 40 тысяч тенге получают 4 почтальона, работающие на ставке 0,3, то есть работающие неполный рабочий день. Продолжительность рабочего времени для ставки 0,3 составляет 24 часа в месяц (при нормативе полной ставки 176 часов). В настоящее время в связи с уменьшившимся объемом работ АО "Казпочта" количество работников на неполной ставке (0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 и 0,9) составляет 47 человек", - пояснили в организации.

При этом, добавили в пресс-службе, компания готова вести открытый диалог со своими работниками и "будет принимать все меры для урегулирования ситуации".