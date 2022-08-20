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В Павлодарской области произошел крупный пожар в крестьянском хозяйстве

19.08.2022, 19:36 11501
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
ПАВЛОДАР. 19 АВГУСТА - 18 августа в 04.39 поступило сообщение о пожаре в селе Жабаглы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
К месту пожара были направлены силы и средства пожарного поста № 18 по охране района Аккулы в составе 1 единицы техники и 3 человека личного состава, сообщает пресс-служба ДЧС Павлодарской области.
 
На территории КХ "Даниял" открытым пламенем горело 200 тонн складированного свежескошенного сена на площади 250 кв. м.
 
Тушение пожара усложнялось сильным ветром, а также угрозой распространения огня на расположенные поблизости хозяйственные постройки, скирды сена и лесной массив, находящийся в 100 метрах от места пожара.
 
Пожар был ликвидирован 19 августа в 07.30. Причина и ущерб устанавливаются.
 

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В Атырауской области скончался солдат-срочник

19.08.2022, 18:46 12141
В Атырауской области скончался солдат-срочник
Фото: кадр с видео МО РК
АТЫРАУ. 19 АВГУСТА - По информации Пограничной службы КНБ Казахстана, во время несения службы на одном из участков государственной границы в Атырауской области скончался военнослужащий срочной службы Нурбек Ергалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Трагедия произошла 17 августа, сообщает "Мой город".
 
По результатам судебно-медицинской экспертизы произошла "внезапная сердечная смерть". Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего.
 
Руководство и личный состав Пограничной службы выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего и заявили, что принимают меры по оказанию необходимой помощи его семье.
 

В Талдыкоргане двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

19.08.2022, 09:02 16821
В Талдыкоргане двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки
ТАЛДЫКОРГАН. 19 АВГУСТА - Ребенок выпал из окна многоэтажки в микрорайоне Каратал Талдыкоргана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, вечером 18 августа двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Как выяснилось, малыш остался без присмотра взрослых. Мать мальчика ненадолго вышла из дома, оставив ребенка на попечение старших детей. 
 
Сообщается, что мальчик выжил. 
 

Прибывшие по вызову медики доставили пострадавшего ребенка в областную детскую больницу. Сейчас он находится на обследовании. Врачи оказывают малышу помощь. Там же находится его мама", - сообщил заместитель начальника УМПС ДП области Жетісу Кайсар Мухметов.

 
Полиция обращается к гражданам с просьбой не оставлять без присмотра детей.
 

Еще один "черный" старатель погиб в шахте рудника Бестобе

18.08.2022, 17:41 22566
Еще один "черный" старатель погиб в шахте рудника Бестобе
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 АВГУСТА - Еще один мужчина погиб в поселке Бестобе на территории шахты "Западная", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предварительно установлено, что 23-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, при попытке незаконного проникновения в шахту", - сообщает Polisia.kz

 
По данному факту начато досудебное производство по статье 269-1, часть 3, УК РК (Незаконное проникновение на охраняемый объект). В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
Золотодобывающая шахта является заброшенной. Ее нижние горизонты затоплены грунтовыми водами. Представители компании "Алтыналмас", которая владеет рудником Бестобе, отмечают, что нахождение в неработающей шахте опасно для жизни, поскольку вентиляционные и другие инженерные системы не работают. Однако "черных" старателей это не останавливает. 
 
22 июля на шахте обнаружили тело старателя в спальном мешке на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала. 
 
Три дня спустя при осмотре шахты специалисты вновь обнаружили трех человек, предположительно, промышлявших незаконной добычей золота. Один из них погиб, второй получил множественные травмы. 
 

Трехлетний ребенок погиб, выпав из окна в Караганде

18.08.2022, 15:49 23496
Трехлетний ребенок погиб, выпав из окна в Караганде
КАРАГАНДА. 18 АВГУСТА - Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Караганде и разбился насмерть, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

ЧП произошло в юго-восточном жилом массиве города. Ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна квартиры на пятом этаже. Малыш получил тяжелые травмы и скончался в больнице", - сообщает Telegram-паблик "Вечерняя Караганда"


Напомним, в начале августа в Шымкенте двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. 
 
Аналогичный случай произошел в Темиртау: 8-летняя девочка, оставшись без присмотра родителей, выпала с балкона 2-го этажа. 
 

На трассе Самара - Шымкент произошло смертельное ДТП

18.08.2022, 14:04 24366
На трассе Самара - Шымкент произошло смертельное ДТП
Фото: кадр из видео
КЫЗЫЛОРДА. 18 АВГУСТА - На трассе Самара - Шымкент произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

17 августа на трассе Самара - Шымкент водитель автомашины Audi совершил столкновение с прицепом грузовой автомашины КамАЗ. Обе автомашины двигались в одном направлении. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия", - информирует Polisia.kz

 
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР согласно части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 
 
Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.

 

В Алматы девушка выбросилась с 25-го этажа

17.08.2022, 11:33 34171
В Алматы девушка выбросилась с 25-го этажа
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 17 АВГУСТА - В Алматы с балкона, расположенного на 25-м этаже одного из жилых комплексов на улице Розыбакиева, выбросилась девушка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, личность погибшей установлена. 
 
В управлении полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). 
 
Обстоятельства произошедшего и мотив устанавливаются. 
 
Ранее сообщалось, что в Степногорске пенсионерка пыталась совершить суицид. 

 

На трассе Актобе - Болгарка - Шубаркудук произошло смертельное ДТП

16.08.2022, 20:53 41066
Фото: ДП Актюбинской области
АКТОБЕ. 16 АВГУСТА -16 августа около 17.00 на 10-м км автодороги Актобе - Болгарка - Шубаркудук произошло ДТП со смертельным исходом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водитель автомашины "Газель", двигаясь в сторону Актобе, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Тoyota Camry, которая двигалась в направлении Темирского района, сообщает ДП региона.
 
В результате ДТП водитель автомашины Тoyota Camry скончался на месте, а четверо его пассажиров госпитализированы в ЦРБ Темирского района.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК.
 
 

Землетрясение магнитудой 4.1 зарегистрировано в 58 километрах от Алматы

16.08.2022, 18:25 35911
Землетрясение магнитудой 4.1 зарегистрировано в 58 километрах от Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК сегодня в 16.16 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.1, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 58 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV - 4.1, глубина 10 км. 
 

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет", - сообщили в ТОО "СОМЭ".

 
Еще одно землетрясение магнитудой 3.5 было зарегистрировано сегодня ночью в 00.24. Его эпицентр располагался в 125 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. 
 

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