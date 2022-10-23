В Павлодарской области проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений в одном из детских садов

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Павлодар. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 21 октября в полицию города Аксу поступило коллективное заявление от законных представителей несовершеннолетних о принятии мер к воспитателю детского сада № 12, которая наносит телесные повреждения детям. Полицией региона начата проверка по данному факту, сообщает Polisia.kz.
По данному обращению полицией начата проверка, в ходе которой изъяты видеозаписи. При просмотре установлено, что работник детского сада наносила побои несовершеннолетним. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении 44-летнего воспитателя начато досудебное расследование по статье 110 УК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Также результаты проверки будут направлены в областное управление образования для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении руководителя данного дошкольного учреждения.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области санитарка специнтерната за истязание детей отделалась ограничением свободы.