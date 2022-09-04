Санитарка специнтерната за истязание детей отделалась ограничением свободы

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане семейным дебоширам будут заменять административные взыскания на общественно полезные работы, заявил министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прорабатывается вопрос замены меры административного взыскания "предупреждение" на общественные работы. Это уборка улиц, общественных территорий, строительство и ремонт дорог, озеленение и благоустройство городских территорий, а также другие социально полезные работы", - сообщили министр на заседании правительства.

По его словам, такой вид наказания наиболее эффективно мотивирует потенциальных нарушителей к контролю за своим поведением.

Также планируется ужесточить требования к процедуре примирения сторон в суде путем исключения такого права при повторном совершении противоправного деяния. Подчеркивается, что это позволит прекратить порочную практику психологического давления дебоширов и иных лиц на пострадавших.

В рамках ужесточения ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере планируется ввести дополнительный квалифицирующий признак - "в отношении лица, состоящего в сфере семейно-бытовых отношений" по наиболее распространенным уголовным правонарушениям", - проинформировал Марат Ахметжанов.

Кроме того, планируется установить нижний порог срока ареста по административным правонарушениям в этой сфере от 5 суток, а также увеличить срок ареста по повторным правонарушениям с 20 до 25 суток.

Предполагается перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это даст возможность полиции возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших - по факту совершения бытового насилия. При этом окончательная правовая оценка будет даваться судом", - заявил глава МВД РК.

Он отметил, что данная мера позволит обеспечить принцип неотвратимости наказания.

Также министр проинформировал о ходе разработки комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

Будет разработан стратегический программный документ. Он будет содержать комплекс мер, направленных на консолидацию усилий уполномоченных государственных органов в сфере противодействия наркопреступности и профилактики наркомании", - сообщил он.

При этом будет усилена межведомственная координация, а также контроль и надзор за реализацией планируемых мероприятий.

По словам министра, необходимо оптимизировать медицинский учет наркозависимых лиц с включением в него следующих количественных показателей:

- эпизодическое употребление наркотиков (двукратное в течение года помещение в центры детоксикации);

- госпитализация в связи с отравлением психоактивными веществами в другие медицинские учреждения, в том числе частные клиники;

- получение скорой медицинской помощи при передозировке наркотиками без госпитализации.

Также предполагается упрощение процедуры внесения под контроль новых видов синтетических наркотиков с совершенствованием методики их судебно-экспертного исследования, совершенствование механизма ограничения использования при незаконном обороте наркотиков провайдерских, банковских и почтовых услуг и укрепление пограничных пунктов пропуска, зон таможенного досмотра и международного почтового обмена.





Глава МВД также проинформировал о повышении эффективности мер по противодействию интернет- и телефонным мошенничествам.

В рамках реализации поручения главы государства предполагается усилить работу по выявлению преступных схем, привлечению к ответственности их организаторов и дроперов (лица, участвующие в схемах обналичивания). В этих целях на основе комплексного анализа будет разработана ведомственная программа противодействия киберпреступности, в том числе интернет-мошенничествам. Планируется предусмотреть меры организационного и законодательного характера по нейтрализации и профилактике таких преступлений", - сообщил он.

Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено выработке механизмов блокирования звонков с подменных абонентских номеров.

Наряду с этим совместно с уполномоченными органами усилим информационно-разъяснительную работу среди населения. Это повысит правовую и финансовую грамотность граждан", - добавил министр.



