В Павлодарской области сгорело 30 тонн сена

ПАВЛОДАР. 19 СЕНТЯБРЯ - Пожар в Заринском сельском округе начался днем 19 сентября. В пойме Иртыша вблизи села Подстепка на 20 гектарах горели сухая трава и камыш. Также огонь охватил примерно 30 тонн сена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Через четыре часа после вызова, в 16.50, загорание локализовали, а в 17.20 ликвидировали. Причина устанавливается, сообщает Pavlodarnews.kz.
Пожар тушили 17 сотрудников ДЧС региона, использовали пять единиц техники. Кроме того, участвовали шесть работников лесхоза, шесть человек с пожарного поста села Заря, а также 15 волонтеров из местного добровольного пожарного формирования.