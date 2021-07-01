В Павлодарской области утонул подросток, упав с лошади в реку

ПАВЛОДАР. 30 ИЮНЯ - В реке Ашысу в пяти километрах от села Жанатлек, упав с коня, утонул 15-летний подросток, передает KAZAKHSTAN TODAY.

29 июня в 21.00 на реке Ашысу, в 5 километрах от села Жанатлек, 15-летний подросток с одноклассником катались верхом на лошади. Решив напоить животное, несовершеннолетний верхом на лошади зашел в воду, где упал с нее и утонул, пишет Polisia.kz.

Одноклассник позвал взрослых на помощь, но прибежавший отец уже не смог оказать помощь сыну", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.













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