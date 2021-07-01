Система Orphus

В Павлодарской области утонул подросток, упав с лошади в реку

30.06.2021 10315
ПАВЛОДАР. 30 ИЮНЯ - В реке Ашысу в пяти километрах от села Жанатлек, упав с коня, утонул 15-летний подросток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
29 июня в 21.00 на реке Ашысу, в 5 километрах от села Жанатлек, 15-летний подросток с одноклассником катались верхом на лошади. Решив напоить животное, несовершеннолетний верхом на лошади зашел в воду, где упал с нее и утонул, пишет Polisia.kz.
 

Одноклассник позвал взрослых на помощь, но прибежавший отец уже не смог оказать помощь сыну", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.




 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая