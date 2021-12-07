В Павлодарской области задержали пьяного водителя скорой помощи

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Как сообщает Polisia.kz, 5 декабря, около 00.15, сотрудники полиции района Теренколь задержали машину скорой помощи у одной из АЗС.
При проверке документов водитель вел себя странно, поэтому у инспектора возникли сомнения по поводу трезвости водителя. Было проведено освидетельствование, по результатам которого выяснилось, что мужчина находится в алкогольном опьянении. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), материал направлен в суд", - сообщил начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Галым Саргулов.
Он также отметил, что в отношении старшего механика районной больницы составлен административный материал по статье 619 КоАП РК (Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего либо лишенного права управления транспортными средствами, а равно соответствующей категории), с наложением штрафа в размере 40 МРП.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области пьяный водитель врезался в газопровод, машина полностью сгорела.