В Мангистауской области пьяный водитель врезался в газопровод, машина полностью сгорела

АКТАУ. 25 ОКТЯБРЯ - В селе Баскудук Мангистауской области пьяный водитель врезался в газопровод, машина полностью сгорела, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации полиции, 23 октября в 22.00 на пульт дежурного отдела полиции Мунайлинского района поступил вызов о ДТП в селе Баскудук.

Установлено, что водитель УАЗ Patriot в состоянии алкогольного опьянения врезался в газовую трубу. В результате столкновения машина и газопровод загорелись, пишет Lada.kz.

Пожар ликвидирован силами спасателей и работниками газовой службы. Пострадавших нет.

На водителя полиция составила административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества).

Наказание по этой статье предусматривает административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.







