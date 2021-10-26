В результате ДТП на трассе Уральск - Атырау загорелись два автомобиля

НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане должник набросился на частного судебного исполнителя с топором, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе региональной палаты ЧСИ, с должника намерены взыскать 17 административных штрафов на общую сумму 196 545 тенге. Еще 358 728 тенге он должен возместить банку.

ЧСИ предприняты всевозможные меры по исполнению исполнительных документов, наложены все необходимые аресты и ограничения в отношении должника. Он злостно уклоняется от исполнения с октября 2020 года. В целях исполнения исполнительных документов вынесено постановление об изъятии автомашины марки ВАЗ-2115.

26 октября, в 08.45, судебный исполнитель приехал по месту проживания должника, где был обнаружен припаркованный вдоль дороги автомобиль. При изъятии автомобиля с участием сотрудников полиции, должник вёл себя агрессивно, на требования ЧСИ передать автомашину добровольно отказался категорически, после чего зашел в дом, вышел с топором в руках и начал нападать на частного судебного исполнителя и на сотрудников полиции, что было зафиксировано на видео. В этот момент сотрудники полиции обезвредили нападавшего с применением перцового баллона и забрали в управление", - рассказывает заместитель руководителя региональной палаты ЧСИ города Нур-Султана Мадина Жанасаева.

Судебный исполнитель уже обратился в полицию с заявлением.

В пресс-службе также отметили, что должник также имеет задолженности еще перед четырьмя частными судисполнителями города на сумму более 100 тыс. тенге.

Напомним, 20 сентября в Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества.







