Смертельное ДТП произошло в ЗКО

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20 октября, примерно в 20.50, 41-летний водитель автомашины DAF с полуприцепом НефАЗ на 61-м километре автодороги Уральск - Кирсаново допустил наезд на 22-летнего пешехода", - сообщает Polisia.kz.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, не приходя в сознание, скончался в Городской многопрофильной больнице. Водитель признал свою вину. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.
Напомним, что в Алматы из-за снегопада произошло более 50 ДТП.