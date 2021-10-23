В Алматы из-за снегопада произошло более 50 ДТП

АЛМАТЫ. 22 ОКТЯБРЯ - В департаменте полиции Алматы сообщили, что с 8.00 поступило более 50 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях на улицах мегаполиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным центра оперативного управления департамента полиции Алматы, сегодня с 08.00 на пульт 102 поступило 57 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.
В связи с ухудшением погодных условий полицейские Алматы обратились к участникам дорожного движения.
Призываем к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города", - сказал заместитель начальника управления административной полиции ДП Алматы Болатбек Баятанов.