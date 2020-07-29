Петропавловск. 28 июля. Kazakhstan Today - В Петропавловске горел торговый центр "Евразийский", передает Kazakhstan Today.

Информация о пожаре в ТЦ поступила на пульт 101 сегодня, в 04.06. К моменту прибытия к месту ЧС первых подразделений Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, в здании горели торговые бутики на площади 450 квадратных метров, наблюдалось сильное задымление, сообщили в пресс-службе ДЧС Северо-Казахстанской области.

По информации ведомства, на месте был организован штаб пожаротушения, привлечены дополнительные силы и средства гарнизона противопожарной службы Петропавловска. Тушение пожара производилось на 4 участках.

В ликвидации ЧС было задействовано 16 единиц основной и вспомогательной техники и 54 человека личного состава. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением, высокой температурой, сложной планировкой здания. Бесперебойная подача воды осуществлялось с пожарного гидранта, расположенного на территории рынка.

В результате огнём уничтожены на 1-м этаже 3 бутика (с продуктами, бытовая химия, сотовыми телефонами), повреждено 3 бутика (с продуктами, бытовой химией). На 2-м этаже поврежден 1 бутик. Площадь пожара составила 450 квадратных метров", - уточнили в пресс-службе.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение огня в здании торгового дома.

Пожар был локализован в 05.26, полностью ликвидирован в 06.04. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

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