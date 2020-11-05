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В Петропавловске грузовик въехал в магазин

04.11.2020 3592
В Петропавловске грузовик въехал в магазин
Петропавловск. 4 ноября. Kazakhstan Today - Дорожно-транспортное происшествие произошло в Петропавловске 4 ноября по улице Хименко около 16.00, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, автобетоносмеситель, припаркованный вблизи торгового дома на ручном тормозе, самопроизвольно покатился и въехал в строительный магазин "Амега". Жертв нет. Сумма причиненного ущерба уточняется. 
 
По факту ДТП дознавателем батальона патрульной полиции управления полиции Петропавловска собран административный материал и передан в отдел административной полиции. По результатам дополнительного сбора материала будет принято решение о мерах правовой ответственности водителя.
 

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