В Петропавловске грузовик въехал в магазин

Как сообщает Polisia.kz, автобетоносмеситель, припаркованный вблизи торгового дома на ручном тормозе, самопроизвольно покатился и въехал в строительный магазин "Амега". Жертв нет. Сумма причиненного ущерба уточняется.
По факту ДТП дознавателем батальона патрульной полиции управления полиции Петропавловска собран административный материал и передан в отдел административной полиции. По результатам дополнительного сбора материала будет принято решение о мерах правовой ответственности водителя.
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