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В Петропавловске конные полицейские задержали дебошира

07.07.2020, 20:46 4618
Петропавловск. 7 июля. Kazakhstan Today - С мая разъезды кавалерийского взвода батальона патрульной полиции управления полиции Петропавловска ежедневно патрулируют 17 дачных массивов в поселках Заречном и Новопавловке, передает Kazakhstan Today. 
 
В зоне их ответственности маршруты, труднодоступные для автомобильных и пеших патрулей.
 
Как сообщает управление полиции Петропавловска, в начале июля нетрезвый горожанин устроил дебош, начав бить окна в обществе "Ранет". Прежде чем сделать звонок на пульт 102, сторожа вызвали конных полицейских. Хулиган был схвачен и передан автопатрулю.
 
В целом обстановку на дачах полицейские оценивают как стабильную. Патрулирование будет продолжено до завершения данного сезона.
 

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