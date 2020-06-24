В Петропавловске мужчина после сложной операции на сердце выпал из окна кардиоцентра

Петропавловск. 23 июня. Kazakhstan Today - В Петропавловске из окна пятого этажа кардиологического центра выпал и разбился насмерть 69-летний пациент, ранее перенесший тяжелую операцию, передает Kazakhstan Today.

Пенсионер из села Боголюбово Кызылжарского района Северо-Казахстанской области попал в кардиоцентр с инфарктом две недели назад. Ему сделали сложную многочасовую операцию на сердце, после чего несколько дней мужчина пролежал в реанимации. Затем его перевели в палату, но в тот же день он выпал из окна перевязочного кабинета", - говорится в сюжете телеканала КТК .

Как сообщили в полиции, по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Доведение до самоубийства".

Родственники умершего пенсионера подозревают медперсонал кардиоцентра в халатности и недосмотре за тяжело больным пациентом и намерены писать заявление в прокуратуру.

По словам исполняющего обязанности заместителя главного врача Кардиологического центра Асхата Молжигитова, пациент после операции находился в состоянии психоза, но в день гибели его состояние было стабильным и опасений у медперсонала не вызывало.





Ему проведена сложная операция на сердце. Аортокоронарное шунтирование плюс протезирование клапана. Операция происходила в условиях искусственного кровообращения, что ведет к гипоксическим изменениям. После операции пациент был в состоянии психоза. Но в тот день мы проводили административный обход. Состояние пациента было стабильным - и общее, и психическое", - сказал Молжигитов.

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