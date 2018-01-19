В Петропавловске перевернулась ехавшая на тушение пожара автоцистерна

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В Петропавловске перевернулась ехавшая на тушение пожара автоцистерна19.01.2018
Происшествия  13:40

Петропавловск. 19 января. Kazakhstan Today - В Петропавловске произошло опрокидывание пожарного автомобиля, спешившего на тушение пожара, передает Kazakhstan Today.

"Вчера, в 23.15, при следовании по повышенному номеру вызова к месту пожара на территории Петропавловска (цех по сборке корпусной мебели) из-за погодных условий (гололёд) произошел занос и опрокидывание пожарного автомобиля (автоцистерна) Службы пожаротушения Северо-Казахстанской области. В результате опрокидывания жертв и пострадавших нет. Причина и материальный ущерб устанавливаются", - прокомментировали в пресс-службе ДЧС Северо-Казахстанской области.


Пожар, на который следовал автомобиль, был своевременно локализован и ликвидирован силами трех пожарных частей Службы пожаротушения Северо-Казахстанской области. В его тушении приняли участие 6 единиц техники и 25 человек личного состава департамента. Пожарными с места пожара эвакуирован углекислотный баллон. Жертв и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
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