В Петропавловске произошла очередная крупная авария на водопроводе

Без воды остались 15 домов и соцобъекты
Петропавловск. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за крупной аварии на водопроводе в Петропавловске без воды остались 15 домов и соцобъекты. Об этом в Instagram сообщил аким города Руслан Анбаев.
По словам акима, произошел прорыв водопровода на ул. Жумабаева. Аварийная бригада ТОО "Кызылжар су" начала работы по устранению.
Я нахожусь на месте аварии. Водопровод перекрыли, специалисты выясняют причины. На данный момент снижено давление подачи воды в большей части города. Порядка в 15 домах воду отключили. Также на данный момент остается без воды детская областная больница, центр адаптации и ПХБК, АО "Севказэнерго", - написал Руслан Анбаев.
Он подчеркнул, что город без воды не останется.
В течение нескольких часов постепенно поднимем давление воды. Для жилых домов и социальных объектов, попадающих под участок аварии, будет осуществлен подвоз воды", - сообщил аким.
В начале ноября в Петропавловске после большого снегопада случилась авария на водопроводе.
Напомним, по информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, за последние 7 лет показатель износа сетей тепло- и водоснабжения снизился на 13%.