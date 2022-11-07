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Жители Петропавловска остались без воды

06.11.2022, 18:22 12331
Жители Петропавловска остались без воды
Петропавловск. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске после большого снегопада случилась авария на водопроводе.
 
На перекрестке улиц Жумабаева - Абая произошло повреждение водопровода на водоводе диаметром 800 миллиметров. Сейчас ведутся работы по отключению воды на поврежденном участке. Поэтому понижено давление подачи воды в город, сообщает "Петропавловск.news".
 
В горводоканале пообещали, что в ближайшее время давление стабилизируется. Но в 10 домах, относящихся к участку, вода появится через сутки, после устранения аварии.

В социальных сетях люди делятся видеозаписями с места происшествия, а также обсуждают, что вода пропала практически по всему городу.
 

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Пациент с ранениями скончался в больнице: конфликт носил бытовой характер

06.11.2022, 18:00 12916
Конаев. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Стали известны подробности конфликта, в результате которого в центральную районную больницу Енбекшиказахского района госпитализировали пятерых мужчин с различными ранениями.
 
По информации акимата Алматинской области, двоих пострадавших после оказания первой помощи перевели на амбулаторное лечение и отпустили домой. Еще двоих госпитализировали в реанимацию.
 

Обстановка в регионе стабильная. Конфликт носит бытовой характер", - сообщили в акимате региона.

 
О стабильной обстановке в регионе сообщили и в пресс-службе МВД.
 

В Шымкенте произошла давка возле магазина

06.11.2022, 15:12 15551
В Шымкенте произошла давка возле магазина
Фото: Кадр видео
Шымкент. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Владелец магазина организовал акцию по продаже спортивной одежды по низким ценам, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Возле магазина собралось большое количество людей. Во время открытия произошла давка. На место сразу же прибыли участковые инспекторы опорного пункта, которые обеспечили общественный порядок. Пострадавших нет.
 
Полицейские Енбекшинского РУП установили владельца магазина. Мужчина будет привлечен к административной ответственности по статье 488-1 КоАП РК.
 
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения

06.11.2022, 12:47 18566
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 ноября в 08 час. 11 мин. 45 сек. по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 412 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.1. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
 
Также сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 ноября в 08 час. 49 мин. 21 сек. зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 99 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.1. Магнитуда MPV 3.9. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 
Напомним, в субботу, 5 ноября, сейсмологи зарегистрировали подземные толчки на границе Казахстана и Узбекистана, а также на казахстанско-кыргызской границе.
 

На территории шахты "Казахстанская" "АрселорМиттал" обнаружено тело рабочего

06.11.2022, 12:34 19646
На территории шахты "Казахстанская" "АрселорМиттал" обнаружено тело рабочего
Фото: Depositphotos
Караганда. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 6 ноября на территории шахты "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" было обнаружено тело сотрудника одного из подразделений департамента, сообщает пресс-служба компании.
 
На момент происшествия сотрудник не находился при исполнении служебных обязанностей.
 
Органами внутренних дел ведется расследование.
 
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Он также поручил правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших.
 
Ранее сообщалось, трагедия на шахте произошла 3 ноября около трех часов ночи. При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Погибли 5 шахтеров.
 
Комитет промышленной безопасности озвучил требования к "АрселорМиттал" в связи с трагедией на шахте.
 

Участок трассы Астана - Петропавловск закрыли в СКО из-за бурана

06.11.2022, 09:48 22781
Петропавловск. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий в СКО с 22.00 для всех видов транспорта закрыт участок автодороги А-1 Астана - Петропавловск, сообщает СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол".
Закрыт участок дороги от села Келлеровка до Петропавловска.

Ситуация на дороге находится на контроле. Задействовано порядка 20 единиц спецтехники и 25 человек персонала.
 

Еще одно землетрясение недалеко от Алматы зарегистрировали сейсмологи

05.11.2022, 18:10 31451
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 5 ноября в 14.39 зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 33 километрах на юг от Алматы на границе Кыргызстана и Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 7.9. Магнитуда MPV 3.6. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

Землетрясение произошло на границе Казахстана и Узбекистана

05.11.2022, 09:52 36456
Землетрясение произошло на границе Казахстана и Узбекистана
Фото: Depositphotos
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 5 ноября в 06.08 утра зарегистрировано землетрясение, сообщает some.kz.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 683 км на запад от Алматы на границе Казахстана и Узбекистана. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.9. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В Петропавловске мужчина погиб при падении лифта

05.11.2022, 09:45 31771
В Петропавловске мужчина погиб при падении лифта
Фото: Polisia.kz
Петропавловск. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске во время ремонта лифта погиб мужчина.
 

4 ноября в управление полиции города Петропавловск поступило сообщение о том, что в девятиэтажном доме по улице Жумабаева при капитальном ремонте лифта оборвался трос, в результате чего в шахту с высоты 8-го этажа сорвался 39-летний мужчина, выполнявший ремонтные работы", - сообщает Polisia.kz.

 
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
 
Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и следственно-оперативной группы УП Петропавловска.
 

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