ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 МАРТА - В Петропавловске тепловоз врезался в автомобиль, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водитель тепловоза применил экстренное торможение из-за возникшего на железнодорожных путях автомобиля, сообщает Петропавловск.news

В городском управлении полиции рассказали подробности случившегося инцидента на железнодорожном переезде в районе Бензостроя. Как оказалось, 41-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-2110 проигнорировал требования дорожного знака 2.5 "СТОП" и выехал на железнодорожные пути, загородив проезд тепловозу №1216, после чего водителю тепловоза пришлось применить экстренное торможение.

В результате дорожно-транспортного происшествия специалисты скорой помощи доставили водителя легкового автомобиля в медицинское учреждение Петропавловска. После оказания первой неотложной помощи медработники отпустили мужчину домой", - рассказали в полиции.

После того как эксперты установят причинённый материальный ущерб Южно-Уральской железной дороге, в отношении водителя составят административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Для принятия процессуального решения все материалы передадут в отдел административной полиции УП Петропавловска.

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