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В Петропавловске тепловоз врезался в легкую машину

18.04.2021 12151
В Петропавловске тепловоз врезался в легкую машину
Фото: Instagram-паблик dtp_sko
ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 АПРЕЛЯ - Как сообщает Instagram-паблик dtp_sko в Петропавловске тепловоз врезался в автомобиль, остановившийся на железнодорожных путях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам очевидцев, управлявшая авто женщина остановилась на железных путях и, видимо, задумалась. Это, как считают комментаторы, и стало причиной аварии.
 
Напомним, в городе не так давно произошло похожее ДТП. 41-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-2110 проигнорировал требования дорожного знака 2.5 "СТОП" и выехал на железнодорожные пути, загородив проезд тепловозу №1216, после чего водителю тепловоза пришлось применить экстренное торможение. 
 

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