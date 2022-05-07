В Петропавловске ураган срывал крыши и ломал деревья

ПЕТРОПАВЛОВСК. 6 МАЯ - По Петропавловску пронесся ураган. Скорость ветра достигала 27 метров в секунду, передает KAZAKHSTAN TODAY.

У бизнес-центра "Квартал" упавшие деревья повредили несколько автомобилей, сообщает Петропавловск.news

В микрорайоне Береке ветром сдуло крышу со здания на улице Ухабова. Металлические пластины частично упали на припаркованный рядом автомобиль, частично их отнесло на соседний жилой дом.

Как нам сообщили в АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", в электроснабжении города перебоев из-за урагана не было. Частично были отключены несколько домов в микрорайоне Береке.



