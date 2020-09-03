В полиции назвали причину оцепления посольства Израиля в Нур-Султане

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - В посольстве Израиля в Нур-Султане сообщили, что получили по почте два мешка с подозрительными знаками, передает Kazakhstan Today.

В полиции сообщили, что 2 сентября на канал 102 поступило сообщение из посольства Израиля по факту получения по почте двух мешков с подозрительными знаками, сообщает Polisia.kz.

Выяснилось, что посылка доставлена из города Тель-Авива через Алматы, с превышением веса на 7 килограммов.

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был оцеплен район бизнес-центра "Азия", где располагается посольство Израиля.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа ДП, кинологи и экстренные городские службы.

С помощью служебных собак был проведен осмотр здания и прилегающей территории. В ходе проверки сотрудниками полиции опасных предметов в мешках не обнаружено. В мешках оказались личные вещи.

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