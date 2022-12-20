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В полиции озвучили причину ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области

19.12.2022, 15:18 25936
В полиции озвучили причину ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области
Фото: Polisia.kz
Водитель уснул за рулем и допустил опрокидывание машины в кювет
Актобе. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В полиции Актюбинской области озвучили предварительную причину аварии с волейбольной командой, в которой погиб 12-летний ребенок.

Водитель, заместитель директора ДЮСШ Темирского района, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомашины в кювет. Он заснул за рулем. Есть показания водителя, вина его есть, но он был трезв. По факту возбуждено дело по статье 345, часть третья, "Несоблюдение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Водитель должен был двигаться с определенной скоростью и не превышать количество посадочных мест. Водитель водворен в изолятор временного содержания Алгинского района", - сообщил замначальника ДП области Галым Байжанов на брифинге в РСК.


В полиции подчеркнули, что по правилам перевозки пассажиров и багажа организация должна была подать заявку в полицию на сопровождение автотранспорта детей за три дня. При этом автобус для перевозки детей должен быть оборудован маячками безопасности, а водитель иметь специальную лицензию на перевозку.

В районном ДЮСШ на это заявили, что у них на балансе нет ни одного автобуса.

На 38 ДЮСШ приходится девять автобусов, из них четыре в городе, пять в районах, однако на Темирский район автобуса нет. Это связано с финансированием, проблема решается за счет образовательных школ, мы сотрудничаем с ними, просим у них", - заявил руководитель управления физкультуры и спорта Евгений Гончаров.


Напомним, ДТП произошло 17 декабря на трассе Актобе - Болгарка - Шубаркудук. Автомобиль, в котором находились 11 человек, в том числе 9 детей, опрокинулся в кювет. Один ребенок погиб на месте происшествия, пятеро находятся в реанимации.
 

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Астанчане перекрыли дорогу из-за отсутствия освещения

20.12.2022, 09:58 3361
В ДТП на данном участке дороги пострадал 8-летний ребенок
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители столицы устроили несанкционированный митинг, перекрыв улицу Бухыр жырау, где автомобиль сбил ребенка.

19 декабря текущего года около 17.50 часов водитель автомашины Toyota Highlander, следуя по улице Бухар жырау, допустил наезд на несовершеннолетнего ребенка, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора", - отметили в полиции.


В результате ДТП 8-летний мальчик был доставлен в городскую больницу и после осмотра врачей отпущен домой. По данному факту проводится дознание, сообщает телеканал КТК.


После происшествия жители близлежащих домов перекрыли проезд в связи с отсутствием освещения дороги. С собравшимися была проведена беседа", - отметили в ведомстве.


Информация о необходимости проведения дорожных работ по улучшению данного участка передана в местный исполнительный орган, подчеркнули полицейские.

В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщили, что вопрос находится на контроле.

Перебои с освещением возникали из-за того, что строительство уличного освещения на данном участке не было завершено в полном объеме, освещение было подключено по временной схеме", - отметили в ведомстве.


В кратчайшие сроки данные вопросы будут решены, будет установлено освещение по постоянной схеме, пообещали чиновники.
 

В реанимации находятся пятеро детей, пострадавших в ДТП близ Актобе

18.12.2022, 18:34 42096
Фото: акимат Актюбинской области
Всего в детской больнице находятся восемь детей, пострадавших в ДТП
Актобе. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В областной детской клинической больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП на автодороге Актобе - Болгарка - Шубаркудук.

Аким области Ералы Тугжанов навестил пострадавших детей. Всего в больнице лечение получают 8 детей, пострадавших в ДТП.

По данным акимата региона, пятеро детей находятся в реанимационном отделении, их состояние стабильно тяжелое.

Состояние троих детей средней степени тяжести, они получают лечение в хирургическом отделении", - сообщили в акимате.


Глава региона также встретился с родителями и заверил их в том, что медицинская помощь детям оказывается в полном объеме, за ними ведется круглосуточный контроль. Больница обеспечена всем необходимым оборудованием и лекарствами.

Ералы Тугжанов поручил руководству управления здравоохранения обеспечить высококвалифицированную медицинскую помощь детям, при необходимости будут приглашены специалисты из клиник Астаны.

Как сообщалось ранее, авария произошла 17 декабря. Произошло опрокидывание автомобиля Toyota Estima, в салоне которого находилось 11 человек, в том числе 9 детей 2010-2011 годов рождения. Они ехали из села Шубаркудук в Актобе на соревнования по волейболу. В ДТП погиб один ребенок, 8 - госпитализированы.

 

Близ Актобе опрокинулся автомобиль с детьми: один ребенок погиб, четверо в реанимации

18.12.2022, 09:59 51516
Близ Актобе опрокинулся автомобиль с детьми: один ребенок погиб, четверо в реанимации
Фото: Polisia.kz
У большинства пострадавших ушибы и переломы.
Актобе. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На автодороге Актобе - Болгарка - Шубаркудук опрокинулся автомобиль, в котором находились 11 человек, в том числе 9 детей. Один ребенок погиб на месте происшествия, четверо - в очень тяжелом состоянии.

17 декабря на 68-м км автодороги Актобе - Болгарка - Шубаркудук произошло опрокидывание автомобиля Toyota Estima под управлением 32-летнего жителя Темирского района. В салоне находилось 11 человек, в том числе 9 детей 2010-2011 годов рождения, ехавших из села Шубаркудук в Актобе на соревнования по волейболу", - сообщил заместитель начальника УМПС департамента полиции Актюбинской области Айдос Кулжанов.


По его словам, в результате ДТП 1 ребенок погиб на месте, 8 детей госпитализированы.

В областной детской больнице Актобе рассказали о состоянии пострадавших детей. Отмечается, что у большинства ушибы и переломы.

С 12 часов нам доставили 8 детей с места ДТП на трассе Актобе - Шубаркудук в районе Карахобды. Состояние 4 пострадавших средней тяжести, 4 - в очень тяжелом состоянии. Четыре ребенка госпитализировали в реанимацию. Одного оперировали. Второго оперируют. Всех детей осмотрели травматологи, хирурги, нейрохирурги, челюстно-лицевой хирург и реаниматологи. Для усиления вызвали завотделениями, хирургов, травматологов, нейрохирургов. Детей дообследуют, оказывают интенсивное лечение. Врачи поддерживают связь с родителями, сообщают им о состоянии детей и о том, какая помощь им оказывается", - цитирует газета "Диапазон" главного врача ОДБ Ербола Джапахова.


Дело находится на особом контроле акима области Ералы Тугжанова. Пострадавшим детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящее время по данному происшествию ведется расследование. С пострадавшими и их родными работают психологи. Им будет оказана всесторонняя помощь", - сообщил заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев.


Дополнено. 18.12.2022, 11.00

Газета "Диапазон" выяснила некоторые подробности аварии.

По данным департамента полиции, в легковой машине с детьми были двое взрослых - замдиректора спортшколы, он был за рулем, и тренер. Тренер, как сообщили в облздраве, в коме, находится в БСМП, его подключили к аппарату ИВЛ. У 21-летнего парня сочетанная травма, переломы тела шейного позвонка, дужки шейного позвоночника, кисти и другие травмы. Состояние тяжелое.

Как сообщили в облздраве, двум из поступивших детей провели диагностическую лапароскопию, двум - декомпрессионную трепанацию черепа, удалили гематомы, одному ребенку репозицию костных отломков при политравме. Состояние остальных детей стабильно тяжелое, без ухудшения.

Врачи прилагают все силы, чтобы спасти пострадавших.

Случившееся потрясло всех, и у каждого возникают вопросы: почему спортсмены с тренером и замдиректора спортшколы ехали не в автобусе? Почему не было сопровождения полиции, которая в таких случаях обеспечивает безопасность?

По словам руководителя управления физкультуры и спорта Евгения Гончарова, у детей не было освобождения от школы. Поэтому директор не подписал приказ о командировании их на соревнования. Соответственно, не написал письмо в МПС о сопровождении детей до областного центра. Они должны были заехать 16 декабря, но выехали только 17 декабря утром. Тренер попросил отвезти в город детей завуча спортшколы, не предупредив об этом директора.

В управлении образования "Диапазону" сообщили, что они не знали о проведении соревнований по волейболу. Поэтому и не было приказа.

Полицейские разъяснили, что в соответствии с правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом перед выполнением перевозок детей для обеспечения их сопровождения сотрудниками полиции заявку надо подавать не позднее трех суток до поездки.

Причины произошедшего расследует полиция.

 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения

17.12.2022, 15:52 71711
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения
Фото: Depositphotos
Эпицентры расположены на территории Кыргызстана и Таджикистана
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 17 декабря, казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясение.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 17 декабря в 13 час. 42 мин. 10 сек. алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 248 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.0. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

В 09 час. 26 мин. 57 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 755 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.7. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В Экибастузе 90% многоэтажек уже прогрелись, однако горожане жалуются на холод в квартирах

17.12.2022, 10:00 79921
В Экибастузе 90% многоэтажек уже прогрелись, однако горожане жалуются на холод в квартирах
Фото: Depositphotos

Аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях к 15 декабря полностью завершены

Экибастуз. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города в ходе очередного заседания оперативного штаба, прошедшего под руководством главы региона заявил, что система отопления Экибастуза большей частью отбалансирована, сообщает пресс-служба акимата Экибастуза.

По словам Аяна Бейсекина, жалобы на недостаточно комфортную температуру еще поступают, но 90% остававшихся без тепла многоэтажек уже прогрелись. Как и планировалось, аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях к 15 декабря полностью завершены.

При этом в многочисленных комментариях в социальных сетях акимата жители Экибастуза пишут о низкой температуре в домах. По словам горожан, столбики термометров колеблются от 9 до 13 градусов.

В свою очередь жилищная инспекция заявляет, что работы по возврату в температурный график продолжаются, в связи с чем отдельные микрорайоны и дома получают теплоснабжение на низких параметрах. Информацию о качестве теплоснабжения почти на ежедневной основе получают диспетчеры услугодателя.

Резкий подъем параметров по всем направлениям влечет создание новых аварий и повреждений и полную потерю теплоснабжения на отдельных участках. Начисление будет произведено согласно фактическому потреблению гигакаллорий по показаниям приборов учета. Дома с недогревом включены в работу комиссий по слабому теплоснабжению", - добавили в инспекции.


По информации акимата, подходят к концу текущие внутриквартальные ремонты. В них задействованы 126 человек. Продолжаются работы по возмещению ущерба жителям города.

Всего от экибастузцев было принято 905 заявлений. По результатам комиссионного обследования в 244 жилищах выявлены повреждения различной степени. 53 квартирам потребовались масштабные ремонты, в 38 из них работы уже близятся к завершению. Десять задействованных бригад обеспечены всеми необходимыми материальными ресурсами", - сообщил Аян Бейсекин.


По словам генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина, с учетом погодных условий в городе продолжат работу по переврезке и устранению незначительных порывов на внутриквартальных сетях. Дополнительно ремонтируются и вводятся в строй резервные насосы.

Аким области подчеркнул, что при проведении работ важно сохранить устойчивые параметры теплоподачи с отключением минимального количества домов.

Асаин Байханов призвал руководство Экибастуза и теплоснабжающей организации, не зацикливаясь на текущем моменте, с привлечением всех заинтересованных сторон готовить перспективные планы реконструкции действующих городских сетей и уже сейчас продумать предстоящие весенние и осенние гидравлические испытания с заменой неисправной и установкой дополнительной запорной арматуры, которая сокращает сектора отключения.

Как сообщалось ранее, в конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Позже первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Как стало известно, оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.

В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.

Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.


На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные.

Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, заявил, выступая на расширенном заседании правительства, президент Касым-Жомарт Токаев.
 

В Семее после пожара на ТЭЦ уголь подают в ручном режиме

15.12.2022, 12:58 120696
В Семее после пожара на ТЭЦ уголь подают в ручном режиме
Фото: МЧС РК
На ТЭЦ-1 произошло возгорание транспортерной ленты и электрокабелей
Семей. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее после пожара на ТЭЦ-1 спасатели и военнослужащие подают уголь в ручном режиме, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

По данным министерства, 15 декабря в 00.34 в городе Семее на ТЭЦ-1 произошло возгорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров.

В 01.36 часов пожар полностью ликвидирован. В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива - угля", - проинформировали в ведомстве.



С 10 часов военнослужащими воинских частей министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме.

Ранее сообщалось, что в конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.

Дополнено 15.12.2022, 19.00

По состоянию на 18.00 личным составом в/ч 68303 МЧС и в/ч 28738 Минобороны бесперебойно подано в котлоагрегаты около 23 тонн угля, работы продолжаются. Восстановительные работы сгоревшего электрического кабеля проводятся силами ТЭЦ-1 и РЭС Семея. Наружная температура воздуха -26 С.

Дополнено 15.12.2022, 21.14

По состоянию на 21.00 личным составом в/ч 68303 МЧС и в/ч 28738 Минобороны бесперебойно в ручном режиме подано в котлоагрегаты около 34 тонн угля, работы продолжаются. Восстановительные работы по замене электрического кабеля проводятся силами ТЭЦ-1. Наружная температура воздуха -26 С.

 

В Алматы устраняют последствия шугохода

14.12.2022, 08:34 140351
Фото: акимат Алматы
Опасность прохождения шугоходов сохраняется
Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на реке Есентай вчера ближе к вечеру произошел шугоход, в результате чего были повреждены ограждения набережной зоны. Городские службы устраняют последствия шугохода.

13 декабря 2022 года ориентировочно в 16.00 на участке реки Есентай между улицей Жамкаева и проспектом Аль-Фараби из-за перепадов температуры воздуха зафиксировано таяние льда, образовавшегося из-за скопления шуги. После таяния льда ниже по реке в большем объеме поплыли ледяные глыбы (шугоход), которые повредили ограждения набережной зоны на участке между улицей Жамакаева и проспектом Аль-Фараби", - сообщили в городском акимате.


По данным пресс-службы акимата, на дамбе-водоотделителе (распределитель воды между реками Киши Алматы и Есентай) образования и таяния льда не наблюдалось.

Также на участке реки выше проспекта Аль-Фараби имеется отстойник (Есентайский водоприемник), что в свою очередь не позволяет ледяным глыбам спуститься ниже по течению, и на момент шугохода оставался чистым. Ледяные глыбы вышли из русла реки до данного отстойника", - пояснили в пресс-службе.


Сообщается, что сотрудники управления экологии и окружающей среды города совместно районным акиматом, ДЧС города Алматы и службой спасения принимают оперативные меры по очистке и восстановлению территории. Ледяные глыбы будут собираться и вывозиться на Есентайский водоприемник.

Как сообщили в ГУ "Казселезащита", шугоход сформировался в районе автодорожного моста на улице Жамакаева и отложился на расстоянии 450 метров перед Есентайским водоприемником. Объем отложившегося льда составил 6500-6700 кубометров.


Отмечается, что шугоходом повреждены на отдельных участках перила обустройства стабилизированного русла реки Есентай. Также на отдельных участках завалены осколками льда тротуары вдоль русла реки. Жертв и пострадавших нет.

Максимальный расход потока составлял 20-22 м3/с. В настоящее время расход воды в русле реки Есентай составляет 1,21 м3/с.

Выставлены мобильные передвижные посты на реках Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы. В ближайшие дни опасность формирования и прохождения шугоходов сохраняется", - отметили в Казселезащите.


В связи с этим ДЧС рекомендует жителям и гостям Алматы не находиться вблизи русел рек.

 

Сколько домов в Экибастузе остаются без тепла

13.12.2022, 20:36 149746
Сколько домов в Экибастузе остаются без тепла
Фото: instagram / ekibastuz_blog
Во всех многоэтажках города есть тепло, горячая и холодная вода
Экибастуз. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - К 13 декабря без отопления в Экибастузе оставались 18 частных домов. К концу дня в 14 из них планируют вернуть тепло. Таким образом, останется подключить всего четыре дома.

Как рассказал аким Экибастуза на заседании оперативного штаба под руководством главы региона, во всех многоэтажках города есть тепло, горячая и холодная вода. Но из-за работ по переврезке и устранению незначительных порывов на внутриквартальных сетях отдельные группы домов приходится поочередно отключать от теплоснабжения, сообщает Pavlodarnews.kz.

Аким заверил, что процедуры временные, повреждения быстро устраняют и возвращают тепло. Он добавил, что началась работа по возмещению ущерба горожанам. Продолжается обход пострадавших квартир согласно поданным заявлениям. В 53 жилищах, как и планировалось, уже начали ремонт. В 121 квартире выявили незначительные повреждения, но и они будут устранены.

Из 65 образовательных учреждений в 45 полностью выдерживается необходимый температурный режим. В остальных организациях балансируют систему теплоснабжения, после чего температуру в помещениях доведут до нормы. Все медицинские объекты работают в штатном режиме.

Заместитель председателя правления АО "ЦАЭК" Леонид Янушко сообщил, что в течение двух дней на Экибастузской ТЭЦ планируют запустить в работу еще два котла для увеличения продуктивности и нормализации деятельности станции.

Сейчас первостепенная задача - обеспечить стабильную работу ТЭЦ. После запуска необходимых котлов и стабилизации работы станции будем принимать решение по переходу соцобъектов в офлайн-режим", - подчеркнул глава региона Асаин Байханов.


Аким области поручил руководству города, помимо ситуации с теплом, держать на строгом контроле вопросы водоснабжения и бесперебойной подачи электроэнергии, а также своевременно реагировать на жалобы жителей Экибастуза.

Как сообщалось ранее, в конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это, в свою очередь, привело к остановке котлов.

Оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.

В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.

Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.


На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные.

Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, заявил, выступая на расширенном заседании правительства, президент Касым-Жомарт Токаев.
 

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