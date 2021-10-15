Система Orphus

В пригороде Актау в ДТП погибли два человека, пятеро госпитализированы

14.10.2021, 09:09 27298
В пригороде Актау в ДТП погибли два человека, пятеро госпитализированы
АКТАУ. 14 ОКТЯБРЯ - В пригороде Актау в ДТП погибли два человека, пятеро госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 13 октября в 16.51 произошла авария с участием трех автомобилей на дороге напротив газовой заправки LPG Trade, пишет Lada.kz.

 
Водитель Chevrolet Cobalt, направляясь в Мунайлинский район из Актау, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение со встречными машинами - инкассаторской ГАЗелью и Daewoo Nexia.
 

В результате ДТП от травм водитель и пассажир автомашины Chevrolet Cobalt скончались на месте происшествия. Также в Мангистаускую областную больницу были доставлены пятеро пострадавших", - сообщили в ведомстве.

 
По факту ДТП ведется досудебное расследование.
 
 

Комментарии

новости по теме

    В Туркестанской области 21-летнего парня убило током

    14.10.2021, 20:56 22303
    В Туркестанской области 21-летнего парня убило током
    Фото: otyrar.kz
    ТУРКЕСТАН. 14 ОКТЯБРЯ - В селе Верхнее Каскасу 21-летний Азамат собирал с другом яблоки в огороде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Молодой человек задел железную лестницу и внезапно упал. Родные пытались оказать первую помощь, но им это не удалось, сообщает otyrar.kz.
     
    По словам отца погибшего, лестница оказалась в опасной близости с электропроводами. Сельчане неоднократно обращались в акимат с просьбой заменить или поднять высоковольтную линию, так как она находится всего в четырёх метрах над землей.
     
    В местном акимате в трагедии винят самих жителей.
     

    Сначала были построены столбы, затем сельчане возвели свои дома и пристройки, и столбы оказались на территории их домов. Не все, конечно, так сделали, но многие", - сказал заместитель акима сельского округа Меиржан Дуйсебаев.

     
    По словам заместителя акима, в 2022 году в селе установят 30 новых столбов. 
     
    30 сентября в Уральске рабочего убило током.
     
    6 сентября на ТЭЦ-ПВС "АрселорМиттал Темиртау" электрослесаря убило током.
     
    21 июля в ЗКО на посевной комбайнера убило током.
     

    В Алматы цистерны с горючей жидкостью сошли с рельсов

    14.10.2021, 20:31 25705
    Фото: ДЧС Алматы
    АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - 14 октября, в 17.53, к железнодорожным путям в Турксибском районе были направлены две единицы техники, 12 человек личного состава Службы пожаротушения и Аварийно-спасательной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Произошел сход колесных пар без опрокидывания цистерн. Розлива легковоспламеняющихся жидкостей и возгораний не произошло. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.
     

    Водитель автобуса сбил мопедиста в Алматы

    14.10.2021, 15:49 43498
    АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - В Алматы задержан водитель автобуса, который сбил мопедиста и скрылся с места ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    14 октября, в 09.00, водитель автобуса допустил столкновение с мопедом, вследствие чего водитель мопеда упал. После столкновения водитель автобуса скрылся с места ДТП", - сообщили в ДП Алматы. 

     
    Водитель мопеда от госпитализации отказался.
     
    Водитель автобуса найден и доствлен к месту ДТП для оформления.
     

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов