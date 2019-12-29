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В результате ДТП на трассе Алматы - Ташкент погибли два человека

28.12.2019, 16:29 9883
Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - На трассе Алматы - Ташкент произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погибло два человека, передает Kazakhstan Today. 
 
По данным телеканала КТК, авария на трассе Алматы - Ташкент произошла на 217-м километре примерно в час ночи 28 декабря. В результате ДТП скончалось двое мужчин 37 и 39 лет. Они получили травмы несовместимые с жизнью. 
 
Также пострадали десять человек, в числе которых четверо детей 2009, 2010, 2017 и 2019 годов рождения. Всех пострадавших забрала служба скорой помощи центральной кордайской районной больницы. 
 
По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Sintra не справился с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось.
 
 

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