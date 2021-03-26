АЛМАТЫ. 25 МАРТА - В результате ДТП на трассе в Алматинской области погибли четыре человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, 24 марта, около 14.15, на 51-м километре автодороги Капшагай - Баканас, по предварительным данным, 58-летний водитель автомашины марки Toyota Land Crusier, двигаясь в восточном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Toyota Mark 2.

В результате ДТП на месте погибли трое пассажиров Toyota Mark 2 и водитель Toyota Land Crusier. Водитель Mark 2 и пассажир Land Crusier госпитализированы.

Данное происшествие зарегистрировано в ЕРДР по части 4 статьи 345 УК РК. Проводится досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз.





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