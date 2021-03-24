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В результате ДТП на трассе в Карагандинской области погибли пять человек

23.03.2021 16795
КАРАГАНДА. 23 МАРТА - В результате ДТП на трассе в Карагандинской области погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

22 марта, в 00.30, на автодороге Жезказган - Сатпаев 31-летний водитель автомашины ВАЗ, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на кронштейн разделительного ограждения. В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ и его четыре пассажира от полученных травм скончались на месте", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
 

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