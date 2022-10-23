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В результате ДТП на трассе в Атырауской области погиб мужчина

22.10.2022, 09:22 20116
В результате ДТП на трассе в Атырауской области погиб мужчина
Фото: Polisia.kz
Атырау. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - ДТП произошло на трассе в Атырауской области, погиб один человек.
 

21 октября вечером на трассе Кульсары - Саркамыс столкнулись автомобили Niva и Lada", - сообщает Polisia.kz.

 
В результате ДТП 64-летний пассажир автомобиля Niva скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся в результате ДТП в Туркестанской области, один человек погиб.

 

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Пятеро погибли в ДТП в Атырауской области

23.10.2022, 11:57 761
Пятеро погибли в ДТП в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
Атырау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылкогинском районе Атырауской области 22 октября произошло столкновение автомобилей Toyota Ipsum и Lada Granta, в результате которого погибли пять человек.
 
Как сообщает информационный ресурс МВД РК, ДТП произошло около 15.00 на автодороге Сагиз – Миялы.
 
Также отмечается, что на месте происшествия погибли 3 пассажира автомобиля Toyota Ipsum и 2 пассажира автомобиля Lada Granta. 3 человека с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу
 
По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование.
 

Подросток ранил ножом жителя Актобе

23.10.2022, 11:36 2266
Подросток ранил ножом жителя Актобе
Фото: Depositphotos
В Актобе 17-летний подросток нанес два ножевых ранения в шею 19-летнему парню, сообщили в областном департаменте полиции.
 

22 октября примерно в 17.30 17-летний подросток, находясь на втором этаже ТРЦ "Keruen City", нанес два удара в шею ножом 19-летнему парню", - проинформировал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

 
Сообщается, что пострадавший госпитализирован.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 24-99 части 1 УК РК. В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
 

В одном из санаториев Бурабая произошел пожар

23.10.2022, 10:57 2806
Кокшетау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области на территории санатория "Алмаз" пожарным удалось ликвидировать возгорание котельной с переходом на соседнее деревянное здание.
 

В течение двух часов пожарным удалось локализовать и потушить пожар полностью. Благодаря оперативным действиям огнеборцев огонь не перекинулся на другие корпусы", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

 
Отмечается, что сгоревшее здание эксплуатировалось только летом и было полностью деревянным. Общая площадь пожара составила 294 квадратных метров вместе с котельной. Пожар локализован в 17.05 и ликвидирован в 18.00.
 
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается. На тушение возгорания выезжали 33 сотрудника ДЧС и 11 единиц техники.
 

В Павлодарской области проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений в одном из детских садов

22.10.2022, 16:29 14856
В Павлодарской области проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений в одном из детских садов
Фото: telegram/POLISIA.KZ
Павлодар. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 21 октября в полицию города Аксу поступило коллективное заявление от законных представителей несовершеннолетних о принятии мер к воспитателю детского сада № 12, которая наносит телесные повреждения детям. Полицией региона начата проверка по данному факту, сообщает Polisia.kz.
 

По данному обращению полицией начата проверка, в ходе которой изъяты видеозаписи. При просмотре установлено, что работник детского сада наносила побои несовершеннолетним. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении 44-летнего воспитателя начато досудебное расследование по статье 110 УК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 
Также результаты проверки будут направлены в областное управление образования для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении руководителя данного дошкольного учреждения.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области санитарка специнтерната за истязание детей отделалась ограничением свободы.
 

При взрыве на военном складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек

22.10.2022, 14:00 16766
При взрыве на военном складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек
Фото: telegram/mudofaavazirligi
Ташкент. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Узбекистана проинформировали о состоянии пострадавших в результате взрыва на складе Министерства обороны в населенном пункте Малик Сырдарьинской области.
 

Министерство здравоохранения информирует о состоянии пострадавших в результате данного происшествия. Установлено, что в 05:01 в районное отделение скорой помощи поступило сообщение о взрыве в селе Малик. После этого 12 из 16 пострадавших пациентов были доставлены в медицинское объединение Сырдарьинского района", - информирует ведомство.

 
Всем пострадавшим была оказана немедленная первая помощь. В частности, 5 граждан были доставлены в отделение неотложной помощи Сырдарьинского районного медицинского объединения, а 7 пациентов получили амбулаторную помощь. Также 4 пациента находятся в стационаре в Сырдарьинском филиале Республиканского научного центра скорой медицинской помощи, сообщили в Минздраве Узбекистана.

Напомним, сегодня ночью на складе Министерства обороны Узбекистана в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв. В настоящее время по факту ЧП ведется расследование.
 

В Талдыкоргане при хлопке газа на предприятии пострадал охранник

22.10.2022, 10:18 19101
В Талдыкоргане при хлопке газа на предприятии пострадал охранник
Фото: ДЧС области Жетысу
Талдыкорган. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня утром в Талдыкоргане на территории предприятия на улице Желтоксан при хлопке газо-воздушной смеси пострадал охранник.
 
Сообщение о взрыве поступило в ДЧС области Жетысу 22 октября в 5.50.
 

На территории ТОО в отдельно стоящем в помещении (домик охраны) произошел хлопок газовоздушной смеси (предварительно - из-за утечки природного газа) с обрушением стены, потолочного перекрытия на площади 50 квадратных метров и возгоранием вещей на площади 20 квадратных метров", - информирует пресс-служба ДЧС.

 
В результате происшествия получил ожоги рук и лица (предварительно 10-12%) охранник 1982 года рождения. По данным ведомства, состояние пострадавшего стабильное.
 

Причина утечки газа устанавливается, на месте работают дознаватели ДЧС и СОГ УП Талдыкоргана, а также специалисты газовой службы "КазТрансГаз Аймак", - добавили в ДЧС.

 

В Шымкенте подросток отравился газом

21.10.2022, 20:21 25946
Шымкент. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 20 октября поздней ночью в службу спасения 112 ДЧС поступило сообщение о том, что девушка 2006 года рождения не открывает дверь квартиры.
 
Спасателям с помощью слесарных инструментов удалось вскрыть дверь, сообщает пресс-служба ДЧС региона в Facebook.
 
Внутри квартиры пахло газом. Сотрудники ДЧС вытащили ослабевшую девушку на свежий воздух, перекрыли газ и открыли окна в квартире.
 
Подростка передали врачам, прибывшим на место инцидента.

 

Зарядное устройство взорвалось у пассажира в аэропорту Алматы

21.10.2022, 17:00 26956
Зарядное устройство взорвалось у пассажира в аэропорту Алматы
Фото: КГА
Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы 19 октября 2022 года при прохождении процедуры досмотра в зале вылетов международных рейсов у пассажира, вылетающего рейсом КС 109 по направлению Алматы - Бишкек, произошло возгорание портативного зарядного устройства (power bank). Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.
 

Согласно технической инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху Doc 9284 ИКАО, запасные батареи, включая блоки питания (так называемые power bank), должны перевозиться в ручной клади и должны быть индивидуально защищены для предотвращения короткого замыкания путем помещения в оригинальную розничную упаковку или иным образом изолируя клеммы, например заклеивая открытые клеммы скотчем или помещая каждую батарею в отдельный пластиковый пакет или защитный чехол", - уточнили в КГА.

 
Отмечается, что в случае если литиевые батареи (в оборудовании либо с оборудованием) перевозятся в качестве груза, то они должны быть соответствующим образом задекларированы, промаркированы и упакованы согласно действующей редакции технической инструкции ИКАО.


В целях осведомления пассажиров о правилах провоза зарядных устройств департамент упрощения формальностей АО "Авиационная администрация Казахстана" настоятельно рекомендует пассажирам руководствоваться правилами авиакомпании и при необходимости консультироваться, а также при прохождении процедуры регистрации уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств.
 

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