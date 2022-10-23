В результате ДТП на трассе в Атырауской области погиб мужчина

Фото: КГА
Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы 19 октября 2022 года при прохождении процедуры досмотра в зале вылетов международных рейсов у пассажира, вылетающего рейсом КС 109 по направлению Алматы - Бишкек, произошло возгорание портативного зарядного устройства (power bank). Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.
Согласно технической инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху Doc 9284 ИКАО, запасные батареи, включая блоки питания (так называемые power bank), должны перевозиться в ручной клади и должны быть индивидуально защищены для предотвращения короткого замыкания путем помещения в оригинальную розничную упаковку или иным образом изолируя клеммы, например заклеивая открытые клеммы скотчем или помещая каждую батарею в отдельный пластиковый пакет или защитный чехол", - уточнили в КГА.
Отмечается, что в случае если литиевые батареи (в оборудовании либо с оборудованием) перевозятся в качестве груза, то они должны быть соответствующим образом задекларированы, промаркированы и упакованы согласно действующей редакции технической инструкции ИКАО.
В целях осведомления пассажиров о правилах провоза зарядных устройств департамент упрощения формальностей АО "Авиационная администрация Казахстана" настоятельно рекомендует пассажирам руководствоваться правилами авиакомпании и при необходимости консультироваться, а также при прохождении процедуры регистрации уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств.