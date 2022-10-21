Автомобиль загорелся в результате ДТП в Туркестанской области: один человек погиб

Фото: Polisia.kz

Туркестан. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 20 октября около 10.00 на трассе Шымкент - Самара произошло ДТП, сообщает - 20 октября около 10.00 на трассе Шымкент - Самара произошло ДТП, сообщает Polisia.kz

Водитель Nissan Caravan Elgrand, двигаясь в направлении Туркестана, столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, ехавшим с ним в одном направлении, затем врезался в дорожное ограждение, после чего автомобиль загорелся.

В результате ДТП водитель Nissan Elgrand скончался на месте происшествия. Также один пассажир госпитализирован.

Данный факт зарегистрирован по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

В настоящее время по факту ДТП проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.



