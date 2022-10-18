В результате ДТП в Акмолинской области погиб полицейский

Кокшетау. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Акколе 17 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб следователь отдела полиции Аккольского района, сообщает Polisia.kz.
Предварительно установлено, что водитель автомашины марки Toyota Carina не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Seat Alhambra. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, двое пассажиров иномарки и двое пассажиров второй автомашины доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомашины марки Seat Alhambra не пострадал", - проинформировали в полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
Подчеркивается, что ДТП произошло во внеслужебное время на личной машине сотрудника полиции.
Ранее сообщалось, что в Актау произошло ДТП с участием полицейской машины.