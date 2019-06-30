В результате массового конфликта на Тенгизе пострадали 30 человек, полиция проводит расследование

Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке Тенгиз. Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
Также МВД настоятельно рекомендует воздержаться от распространений недостоверной информации.
На месте обеспечивают безопасность сотрудники полиции. Ситуация стабильная и находится под контролем органов внутренних дел", - заверили в ведомстве.
Между тем в пресс-службе компании "Тенгизшевройл" сообщили, что сегодня в результате конфликта между рабочими на строительной площадке Завода третьего поколения несколько работников подрядных организаций получили травмы.
В клиниках ТШО медицинская помощь была оказана более чем 30 рабочим с травмами, не угрожающими жизни", - уточнили в компании.
По информации пресс-службы, сейчас ситуация стабильна и основное внимание ТШО уделяется тесной работе с правоохранительными и государственными органами, направленной на разрешение ситуации и обеспечение безопасности работников.
Работы на строительной площадке ЗТП временно приостановлены, работы на других объектах ТШО ведутся в штатном режиме. Представители государственных органов, включая полицию, находятся на месте", - заключили в пресс-службе.
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