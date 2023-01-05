04.01.2023, 10:03 43736
В результате шторма в Жамбылской области пострадали семь человек Дополнено
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Тараз. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате сильного шторма в Жамбылской области пострадали семь человек.
По информации на 03.00 4 января 2023 года, от сильного шторма пострадали 7 человек (5 в Таласском районе, 2 в городе Таразе)", - проинформировали в областном акимате.
Сообщается, что в Сарысуском районе центральная больница подключена к 4 генераторам. Тяжелых больных нет. В настоящее время в стационаре получают лечение около 40 человек. Детей из стационара перевели в ближайшую автономную отопленную амбулаторию. В роддоме для беременных включены специальные устройства для обогрева.
По данным акимата, Жуалынский, Таласский, Жамбылский, Байзакский, Мойынкумский, Шуский, Кордайский, Т. Рыскуловский, Меркенсий районы в штатном режиме обеспечиваются электроэнергией и тепловой энергией.
После стабилизации ситуации в кратчайшие сроки будут проведены работы по восстановлению электрических сетей", - отметили в ведомстве.
Напомним, по информации KEGOC, в 03.36 4 января бригады приступили к ремонтно-восстановительным работам.
В Жамбылской области 3 января произошла сильная метель с порывами ветра до 50 метров в секунду. Сильный ветер срывал кровли, баннеры. В городе Жанатасе ветер обрушил 20 столбов электропередач. Жители города остались без тепла и электричества. Решением акима Сарысуского района введен режим чрезвычайной ситуации природного характера. В Жанатасе выпало более 20 см снега, проводятся работы по его уборке.
Дополнено 04.01.2023, 12.10
По информации МЧС РК за прошедшие сутки, с 10.15 3 января до 5.00 4 января пожарные-спасатели Жуалынского, Сарысусского и Кордайского районов Жамбылской области в общей сложности на трех участках автодороги республиканского и областного значения спасли и доставили в ближайшие населенные пункты 326 человек, среди которых 72 - дети.
Департамент по ЧС призывает граждан быть внимательнее при выезде из дома, обязательно обращать внимание на входящие сообщения и иметь при себе теплые вещи. В случае ЧС или необходимости оказания помощи незамедлительно звонить на номер "112", - обратились в ведомстве.
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04.01.2023, 21:22 23276
В Алматы изъяли более 1,5 тонны контрафактной пиротехники
Фото: пресс-служба МВД РК
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Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Данияр Жусупов рассказал, о результатах оперативно-профилактических мероприятий "Пиротехника".
В рамках оперативно-профилактических мероприятии "Пиротехника" сотрудниками ДЧС и ДП Алматы проводятся рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделий. В отношении 50 нарушителей правил реализации пиротехнических изделий приняты меры административного реагирования, изъято более 603 штук пиротехнических изделий более 1,5 тыс кг, не отвечающих требованиям законодательства РК", - сообщил Жусупов.
Благодаря принятым мерам удалось добиться снижения количества пожаров, случившихся от фейерверков в 3 раза, зарегистрировано5 случаев пожаров, 1 из которых по причине пиротехники.
Количество травмированных от использования пиротехнических изделий снижено в 3 раза. В результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в эти новогодние праздники за помощью в медицинские учреждения обратились 13 человек, из них 3 детей. За аналогичный период прошлого года пострадали 39 человек (из них 29 детей)", - отметил руководитель управления ДЧС Алматы.
Всего с начала ОПМ "Пиротехника", прошедшего с 25 декабря по 3 января, изъято 16 400 единиц несертифицированной пиротехнической продукции, сообщает Polisia.kz.
За нарушения правил торговли пиротехнической продукцией к административной ответственности привлечены 842 лица, из них по статье 196 КоАП (Незаконная торговля) - 829, по статье 436 КоАП (Применение в не отведенных местах) - 11, по статье 483 КоАП (Нарушение порядка хранения и перевозки) - 2 человека.
Кроме того, в новогоднюю ночь зафиксировано 15 фактов получения ожогов при обращении с фейерверками, из них 6 несовершеннолетних.
По данным полиции, в столице 1 января ночью во дворе дома отец с двумя несовершеннолетними детьми при использовании фейерверка получили термические ожоги губ и кистей рук. Еще одно происшествие произошло в Астане по улице Нажмиденова. Из-за неправильного применения пиротехники произошло возгорание балкона. Жертв и пострадавших нет. Хозяин квартиры в полицию не обращался.
Ранее в эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY эксперты указали ряд причин для полного запрета фейерверков.
В частности, при сгорании пиротехники образуются вредные химические соединения, которые оседают на поверхности земли. Они могут вызвать у человека проблемы со здоровьем и даже стать частью природного круговорота воды. Громких фейерверков также пугаются животные и птицы. Некоторые из них погибают от сердечных приступов. Кроме того, при неумелом использовании взрыв фейерверка часто приводит к обширным травмам и ожогам кожи, глаз и рук.
После новогодних праздников ряд СМИ сообщил о погибших и пострадавших в результате фейерверков. Так, в Гонолулу на острове Оаху в новогоднюю ночь незаконно запущенный фейерверк выбил мужчине зубы и пробил грудную клетку. Всего ранения получили в результате инцидента восемь человек.
В столице Уганды Кампале в давке во время празднования Нового года, в давке после шоу с фейерверками, погибли как минимум 9 человек, среди них - несколько детей. В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь из-за фейерверков пострадали восемь человек.
В Италии от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь получили ранения 180 человек. 48 пострадавших госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как тяжелое.
В иракском Багдаде по меньшей мере 150 человек пострадали из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь. Среди пострадавших 20 человек пожаловались на травмы глаз. Также жертвами фейерверков стали два человека в Польше.
Ранее в МЧС наглядно показали, в чем заключается опасность новогодней пиротехники.
Результаты опроса, проводимого агентством KAZAKHSTAN TODAY, показывают, что большинство респондентов (48.94%) выступает за полный запрет фейерверков. Еще 40.43% ответивших считают, что граждане обязаны выполнять действующие ограничения по времени и месту использования фейерверков.
04.01.2023, 20:56 24156
Очередная авария на ТЭЦ в ВКО произошла по вине руководства станции
Фото: Depositphotos
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Риддер. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "Риддер ТЭЦ" затопило багерную станцию, сообщает YK-news.kz.
Такая ситуация была 5 ноября и повторилась по вине руководства станции. Ликвидация последствий аварии займет 3-4 часа. Хочу успокоить жителей: это не повлияло на работу станции. Подключено резервное оборудование. Подача тепла с ТЭЦ идет по графику", - сообщил аким ВКО Даниал Ахметов.
04.01.2023, 15:35 33931
Более 500 автомашин освободили из заносов в Жамбылской области Дополнено
В устранении последствий стихийного бедствия задействовано около 400 полицейских
Фото: МЧС РК
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Тараз. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Около 400 полицейских устраняют последствия снежного бурана в Жамбылской области.
Инспекторы батальонов патрульной полиции освободили из снежного плена более 500 автомашин, сообщает Polisia.kz.
Полицейские также проводят восстановительно-очистительные работы.
Участковые инспекторы обходят свои административные участки, проводят среди жителей разъяснительную работу, просят их оставаться дома. Также они убирают поваленные деревья, опасные провода, сорванные крыши домов, находят хозяев машин и просят их поставить транспортные средства в более безопасное место", - говорится в информации.
Напомним, в связи с погодными условиями в Казахстане закрыты 127 участков автодорог. В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение. В столице задержаны или отменены 45 авиарейсов.
Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Жетысуской областях. На блок-постах скопилось более 1000 единиц автотранспортных средств.
В Алматинской области Республиканский оперативно-спасательный отряд ведет сопровождение 37 машин из Тургеньского ущелья в Алматы. Среди спасенных - найденная спасателями семья из семи человек.
Дополнено 04.01.2023, 21.05
В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) и расчисткой дорожного полотна закрыты 79 участков автодорог, из них 32 республиканского значения.
Скопление автотранспорта наблюдается:
- при выезде из Астаны на блок постах в направлении Карагандинской области (около 300 ед.), в направлении Павлодарской области (около 100 ед.). В пунктах обогрева людей нет (от эвакуации отказываются).
- при выезде из поселка Щидерты Павлодарской области в направлении Акмолинской и Карагандинской областей (около 66 ед.). В пунктах обогрева находятся 236 человек, в том числе 16 детей.
- при выезде из поселка Аксу-Аюлы Карагандинской области в направлении Астаны (около 23 ед.), в направлении Балхаша (около 126 ед.), в направлении Темиртау (около 17 ед.). В пунктах обогрева находятся 20 человек.
- при выезде из Тараза в направлении Туркестанской области (около 318 ед. грузового автотранспорта, для легковых движение открыто).
В Енбекшиказахском районе Алматинской области, на а/д Тургень-Ботан силами ДЧС Алматинской области и ГУ «РОСО» продолжаются спасательные работы по вызволению 38 легковых авто из снежного заноса.
За текущие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 725 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 124 единиц техники.
Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находятся в готовности 200 ед. техники для эвакуации. В пунктах временного обогрева находятся более 200 человек, из них 16 детей.
Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 4163 человек и 1343 ед. техники МЧС, МИО и МВД.
Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.
04.01.2023, 09:36 44511
В KEGOC прокомментировали отключение света в Жамбылской области Дополнено
Отключились воздушные линии электропередачи 220 кВ
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Тараз. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - 3 января 2023 года в электрических сетях Жамбылской области произошли аварийные нарушения.
3 января 2023 года по причине штормового ветра до 30 метров в секунду и осадков в виде мокрого снега в Жамбылской области действием автоматических защит отключились воздушные линии электропередачи 220 кВ, питающие ПС "Опорная" (на балансе АО "KEGOC"). Организован осмотр воздушных линий аварийными бригадами АО "KEGOC", укомплектованные необходимой техникой и материалами", - сообщили в компании.
Отмечается, что в результате ночного осмотра обнаружены упавшие опоры, обрывы и повреждения провода. В 03.36 4 января бригады приступили к ремонтно-восстановительным работам.
Дополнено 04.01.2023, 11.50
В АО "KEGOC" сообщили о завершении аварийно-восстановительных работ на одной из двух высоковольтных линий электропередачи, питающих ПС "Опорная" города Жанатаса.
Линия 220кВ "Шолак Корган - Опорная" в 11.12 включена в работу. Таким образом, персонал АО "KEGOC" восстановил электроснабжение подстанции 220кВ "Опорная", питающей подстанцию 110 кВ "Шахан" (на балансе АО "Жамбылские электрические сети"), от которой осуществляется электропитание города Жанатас", - говорится в сообщении компании.
На второй питающей линии 220кВ "Каратау - Опорная" аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Как сообщалось ранее, в городе Жанатасе Сарысуского района из-за сильного ветра упали 20 столбов линий электропередач.
Кроме того, мощности отдельных генераторов ГКП "ЖаңатаСуЖылу" недостаточно для работы в таких условиях. Произошло охлаждение установки на подстанции "Шахан". Принято решение слить воду из системы теплоснабжения Жанатаса.
Решением акима Сарысуского района введен режим чрезвычайной ситуации природного характера.
04.01.2023, 08:12 47286
Пропавшая в горах Алматинской области семья из семи человек нашлась
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Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пропавшая в горах в Алматинской области семья из семи человек нашлась. Вместе с ними обнаружены еще около 40 автомашин.
3 января 2023 года в 20.30 силами группы республиканского оперативно-спасательного отряда и оперативно-спасательного отряда Конаева со стороны Бартогайского водохранилища, не доезжая до обсерватории астрофизического института имени Фесенкова, были обнаружены около 40 автомашин. Количество человек устанавливается, предварительно пострадавших нет. Пропавшая семья из семи человек находилась там же", - проинформировали в МЧС РК.
Сообщается, что у многих отсутствовало топливо. Спасатели произвели дозаправку автомашин и эвакуацию людей с машинами в колоне.
Вторая группа республиканского оперативно-спасательного отряда следовала навстречу по дороге Тургень - Батан - Обсерватория.
В 02.30 выехала 3 группа республиканского оперативно-спасательного отряда, выехали для эвакуации людей, техника в колонне продолжает движение, колонна двигается медленно, пробивают дорогу, высота снежного покрова местами 1 метр, местами 1,5 метра", - добавили в МЧС.
Напомним, что 3 января 2023 года в 08.00 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 километрах от села Шелик на Бортогайском водохранилище в горной местности потерялась семья из семи человек (четверо мужчин, две женщины и ребенок), которые второго января 2023 года на двух автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой.
Пропавшие люди, несмотря на регулярные рекомендации МЧС, не уведомили областной ДЧС о планируемом туристическом маршруте. Поиски потерявшихся людей проводились силами департамента по ЧС, республиканского оперативно-спасательного отряда с привлечением высокопроходимой техники, а также местных исполнительных органов, департамента полиции и волонтеров. В поисках был задействован дрон. Кроме того, на 15.00 было запланировано привлечение воздушного судна, однако, в виду отсутствия погодных условий, воздушное судно привлечь не представилось возможным. Потерявшиеся люди, медленно продвигаясь навстречу поисковой группе, координировали маршрут по спутниковой связи. В 20.30 обе группы встретились. Угрозы жизни и здоровью людей нет", - рассказали в МЧС.
В ДЧС Алматинской области на время поисков была организована горячая линия, а также работа психологической службы.
03.01.2023, 20:04 63226
Жители Жанатаса остались без тепла и электричества из-за сильного ветра, введен режим ЧС
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Тараз. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Жанатасе сильный ветер обрушил 20 столбов электропередач, сообщает акимат Жамбылской области.
В Сарысуском районе продолжается сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.
Мощности отдельных генераторов ГКП "ЖаңатаСуЖылу" недостаточно для работы в таких условиях.Установлено падение 20 столбов электропередач линий", - проинформировали в акимате.
Ремонтно-восстановительные работы начнутся после ослабления ветра.
Кроме того, произошло охлаждение установки на подстанции "Шахан". Принято решение слить воду из системы теплоснабжения Жанатаса.
Решением акима Сарысуского района введен режим чрезвычайной ситуации природного характера.
В трех школах подготовлены пункты обогрева, где жители обеспечиваются горячим питанием. Подача тепла будет осуществляться после восстановления линии электропередач. Подача питьевой воды осуществляется по графику", - сообщили в ведомстве.
В Таразе сильный ветер сорвал баннеры, установленные на 8 билбордах и окнах зданий в комплексе "Көне Тараз". Также ветер порвал государственный флаг в Парке первого президента.
В массивах Кумшагал, Культоган отключился фидер. Аварийно - восстановительная бригада ТОО "ТГЭС" провела проверку. На данный момент ведутся работы по устранению неполадок", - рассказали в облакимате.
Также из-за сильного ветра отключился 628-й трансформаторный узел на территории района "Зеленый ковер", позже подача электричества была восстановлена.
В Жамбылской области 3 января отмечается сильная метель с порывами ветра до 50 метров в секунду. Закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог Б.Момышулы - Колтоган - Кошкарата - Кызтоган, Куюк - Карабастау - Каратау - Жанатас - Саудакент, на участке Тараз - Шымкент с 534-й по 593-й километры, сообщает Polisia.kz.
Природная стихия бушует на большей части страны. В большинстве областей РК перекрыто движение автотранспорта на трассах.
03.01.2023, 18:45 66336
В Экибастузе идет ликвидация последствий аварии на водопроводе
Фото: МЧС РК
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Экибастуз. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 3 января с 06.00 силами Экибастузского гарнизона спасателей проводится откачка воды с поврежденного участка, информирует Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В 11.00 в работниками ГКП "Горводаканал" и ТОО "Инженерные сети" начаты ремонтные работы по замене поврежденного участка и отключению трубопровода технической воды диаметром 500 мм.
Тепло и водоснабжение в городе подается в штатном режиме (в работе 5 котлоагрегатов и в резерве 5). Температура наружного воздуха - 2 градуса", - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС уточнили, что производится соединение муфты с параллельным откачиванием воды.
На 16.00 уровень воды в резервуарах подпитки теплосети составляет 7,5 метров при критическом 1,6 метров. Подпитка резервуаров ТЭЦ составляет 900 тонн в час (подпитка теплосетей 600 тонн в час). На данный момент подпитка производится с трубопровода питьевой воды диаметром 150 мм (150 тонн в час)", - рассказали в пресс-службе.
Развернут пункт обогрева на базе вахтовки и командно-штабной машины (КУНГ), а также волонтерами "Vita" организовано горячее питание.
Отмечается, что объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Как сообщалось ранее, 3 декабря при проведении ремонтных работ ГКП "Горводоканал" города Экибастуза был поврежден технический водопровод диаметром 500 мм, предназначенный для ТЭЦ Читать:
Напомним, 27 ноября 2022 года произошла крупная авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП.
По словам первого вице-премьера Романа Скляра, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика. В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени.
8 декабря в Экибастузе был отменен режим чрезвычайной ситуации. Читать:
03.01.2023, 16:45 63646
В районе Бортагойского водохранилища пропала семья из семи человек Дополнено
Второго января 2023 года они на двух легковых автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой
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Алматы. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в 80 километрах от села Шелик на Бортогайском водохранилище пропала семья из семи человек: четверо мужчин, две женщины и ребенок, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сообщение о пропаже семи человек в горной местности поступило 3 января в 8.00.
Уточняется, что второго января 2023 года они на двух легковых автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой.
Поиски потерявшихся людей проводятся силами департамента по ЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов и районного отдела полиции. В поисках задействован дрон", - говорится в сообщении ведомства.
Дополнено 03.01.2023, 17.45
Для расширения зоны поиска на место пропажи людей в 17.00 выехала вторая группа Республиканского оперативно-спасательного отряда. Задействованы снегоходы-болотоходы МАРШ.
Как сообщалось ранее, из снежного плена в Жамбылской области спасли 110 человек, в том числе 37 детей.
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